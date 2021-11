Bondscoach Louis van Gaal baalt ervan en vindt het onterecht dat het Nederlands elftal dinsdag in een lege Kuip moet spelen tijdens het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen. Het demissionaire kabinet maakte vrijdag bekend dat er de komende drie weken geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden.

"Ik begrijp dat corona veel belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken", zei Van Gaal bij een persconferentie in Podgorica, waar Oranje zaterdag eerst nog speelt tegen Montenegro. "Het is wetenschappelijk bevestigd, en door het RIVM gecontroleerd, dat voetbalwedstrijden weinig coronabesmettingen hebben opgeleverd. En toch gaan we zonder publiek spelen. Dat snap ik niet."

De KNVB haalde vrijdagochtend al hard uit naar het demissionaire kabinet toen de stadions gesloten dreigden te worden. "Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen", meldde de voetbalbond in een verklaring.

"Ik ben het volledig eens met het statement van de KNVB", zei Van Gaal vrijdagavond. "Ik ben geen expert, maar ik heb anderhalf jaar geleden al mijn mening gegeven en daar sta ik nog steeds achter: als je een maatregel neemt, dan moet je die controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd in Nederland."

Oranje trainde vrijdagavond in het Podgorica City Stadium. Oranje trainde vrijdagavond in het Podgorica City Stadium. Foto: ANP

'Het heeft met leiderschap te maken'

Van Gaal trok een vergelijking met Portugal, waar hij een huis heeft in de Algarve. "Zo'n 98 procent van de Portugese bevolking is gevaccineerd en daar liggen de ziekenhuisbedden niet vol met coronapatiënten. In dat paradijs woon ik."

"Het heeft ook met leiderschap te maken", vervolgde Van Gaal. "Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden. In Portugal wordt dit door een generaal geregeld en die heeft het beter voor elkaar. De Portugezen zijn volgzaam en gaan niet discussiëren over een kapje. Nederlanders zijn anders. Die denken het altijd beter te weten. Ik denk het ook altijd beter te weten, maar dan heb ik er ook echt verstand van."

Doordat de spelers van Oranje vorig seizoen gewend zijn geraakt aan spelen in een lege stadions, hoeft een lege Kuip volgens Van Gaal geen slechte gevolgen te hebben tegen de Noren. "Maar met de steun van het publiek kun je altijd meer, dus ik vind het heel jammer en zonde dat het stadion leeg moet blijven. En stel dat wij van Noorwegen winnen en ons kwalificeren voor het WK, dan haal je dat mooie moment ook weg voor fans en de spelers. Dat is wel triest."

Oranje moet eerste worden in groep G

Montenegro-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur in het Gradski-stadion in Podgorica en ook de aftrap van het duel met Noorwegen in De Kuip is dinsdag om 20.45 uur.

Van Gaal heeft de beschikking over een volledig fitte selectie, waardoor een van de 24 selectiespelers op de tribune moet plaatsnemen. De rechtsbuitenpositie lijkt het enige vraagteken in de basis. Steven Berghuis is geblesseerd en Van Gaal zal kiezen voor Donyell Malen of Steven Bergwijn als vervanger.

Oranje moet als eerste eindigen in de groep om rechtstreeks naar het WK van volgend jaar in Qatar te gaan. Bij een tweede plaats moet de ploeg van Van Gaal in maart twee play-offs overleven om alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

Stand in groep G WK-kwalificatie 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (0)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

