De KNVB heeft de Nederlandse profclubs gevraagd of ze de wedstrijden zonder publiek op een later moment in het seizoen willen spelen. De bond reageert daarmee op het besluit van het demissionaire kabinet om een toeschouwersverbod voor drie weken bij wedstrijden in het prof- én amateurvoetbal af te kondigen.

"We kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden", zegt een woordvoerder van de KNVB vrijdag in gesprek met NU.nl. "We zijn nog in overleg met de clubs. Het is nog niet definitief en we hebben de clubs geen deadline gesteld."

Het demissionaire kabinet besloot vrijdag om toeschouwers bij sportwedstrijden tot zeker 4 december te weren. In de tussentijd staan er 22 duels in de Eredivisie en 34 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Door de interlandperiode is de volgende Eredivisie-speelronde in het weekend van 20 en 21 november.

Verschillende clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben direct na de coronapersconferentie laten weten dat ze voorstander zijn van het plan van de KNVB. Onder meer ADO Den Haag, Sparta Rotterdam en NAC Breda zijn voor.

De clubs gaan door het gebrek aan publiek opnieuw inkomsten mislopen. Veel clubs schreven over het boekjaar 2020/2021 een miljoenenverlies als gevolg van de coronamaatregelen. Vorig seizoen werd bijna het hele jaar zonder publiek gespeeld.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijden eventueel worden gespeeld als de speelrondes zonder publiek daadwerkelijk worden uitgesteld. De winterstop duurt van 24 december tot en met 13 januari volgend jaar.