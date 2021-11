Aminata Diallo heeft naar eigen zeggen niets te maken met de aanval op haar ploeggenote Kheira Hamraoui van eerder deze maand. De 26-jarige voetbalster van Paris Saint-Germain laat dat vrijdag weten via een verklaring van haar advocaat.

Diallo en Hamraoui zaten na een feestje op 4 november samen in een auto. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan.

Diallo werd eerder deze week aangehouden, omdat ze ervan wordt verdacht het plan voor de aanval op haar ploeggenote te hebben bedacht. Donderdag kwam ze voorlopig op vrije voeten, net als een vriend van haar die ook verdachte is.

"We hopen dat de autoriteiten hun onderzoek snel afronden", schrijft de advocaat van de voetbalster in de verklaring. "We weten zeker dat het onderzoek zal uitwijzen dat Diallo totaal onschuldig is."

De advocaat noemt de theorie dat Diallo haar ploeggenote heeft aangevallen, omdat ze een concurrent is voor een plekje op het middenveld van PSG "volledig verzonnen". "Dit is totaal niet de realiteit van hun relatie."

Kheira Hamraoui (links) en Aminata Diallo. Kheira Hamraoui (links) en Aminata Diallo. Foto: AFP

Diallo speelt sinds 2016 voor PSG

De 31-jarige Hamraoui keerde afgelopen zomer terug bij PSG, nadat ze van 2012 tot 2016 ook al voor de club was uitgekomen. In mei won ze met FC Barcelona de Champions League. Diallo staat sinds 2016 onder contract bij de club uit Parijs.

PSG sprak zich woensdag al uit over het incident. "Paris Saint-Germain werkt samen met de politie van Versailles om de feiten boven tafel te krijgen. De club houdt de voortgang van de procedure nauwlettend in de gaten en zal onderzoeken welke maatregelen moeten worden genomen."