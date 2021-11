Sergio Agüero heeft vrijdag weersproken dat hij wegens hartproblemen een punt achter zijn loopbaan moet zetten. De aanvaller van FC Barcelona benadrukt dat hij de tijd neemt om de ernst van zijn klachten in kaart te brengen.

Agüero voelde zich zo'n twee weken geleden niet goed in de thuiswedstrijd tegen Alavés en liet zich wisselen. Onderzoek bracht vervolgens een hartritmestoornis aan het licht bij de 33-jarige Argentijn.

Daarbij werd gemeld dat hij zeker drie maanden niet in actie zou kunnen komen bij Barcelona. Het Spaanse Catalunya Ràdio meldde vrijdagochtend echter dat Agüero inmiddels te horen zou hebben gekregen dat hij zijn carrière moet beëindigen.

"Naar aanleiding van de geruchten kan ik zeggen dat ik opvolg wat de artsen me vertellen, dat ik tests en behandelingen onderga en dat we over negentig dagen mijn vooruitgang bekijken. Ik blijf altijd positief", schrijft Agüero vrijdagmiddag in een kort bericht op sociale media.

De 101-voudig international werd afgelopen zomer naar Barcelona gehaald, waar de inmiddels ontslagen Ronald Koeman toen nog trainer was. Door een kuitblessure moest Agüero lang op zijn debuut wachten. Hij deed tot dusver in vijf wedstrijden mee bij zijn nieuwe club.

Agüero speelde in de afgelopen jaren voor Manchester City, waar hij met 260 doelpunten topscorer aller tijden is. De oud-speler van Atlético Madrid werd zeven keer kampioen met de Engelse topclub.

Sergio Agüero moest zich eind vorige maand laten wisselen tijdens het duel met Alavés. Sergio Agüero moest zich eind vorige maand laten wisselen tijdens het duel met Alavés. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga