De zakenman die begin 2019 de vlucht regelde waarmee voetballer Emiliano Sala van Frankrijk naar Wales zou vliegen, moet anderhalf jaar de gevangenis in. Dat heeft een rechtbank in Cardiff vrijdag bepaald.

Eind oktober werd de 67-jarige David Henderson al schuldig bevonden aan het drama dat ontstond boven Het Kanaal. Het vliegtuig stortte in zee en daarbij kwam zowel de Argentijnse spits als de piloot om het leven.

Henderson had geregeld dat Sala met een privévliegtuig van Frankrijk naar Wales zou worden gevlogen. Kort daarvoor was zijn miljoenentransfer van Nantes naar Cardiff City afgerond.

De zakenman schakelde daarvoor piloot David Ibbotson in, die regelmatig zulke klusjes voor hem deed. Ibbotson had echter geen vergunning om te vliegen met het betreffende vliegtuig, een eenmotorige Piper Malibu, en hij mocht ook niet in het donker de lucht in.

Het vliegtuigje verdween op 21 januari 2019 's avonds boven Het Kanaal van de radar. Na een dagenlange zoektocht werd op de bodem van de zee het wrak gelokaliseerd, met daarin het lichaam van Sala. Het lichaam van Ibbotson bleek onvindbaar.

Met de transfer van Sala was naar verluidt een transfersom gemoeid van circa 20 miljoen euro. Na het dodelijke ongeluk van de Argentijn besliste wereldvoetbalbond FIFA dat Cardiff alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes moest betalen.