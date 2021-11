Montenegro heeft alleen nog een theoretische kans op de tweede plek in groep G, maar de ploeg van bondscoach Miodrag Radulovich gaat zich zaterdagavond niet zomaar gewonnen geven in het WK-kwalificatieduel met Oranje.

Stand in groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (-)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-30)

"We willen tegen Nederland strijden voor een stunt, ook al zijn we niet de favoriet", zei Radulovic vrijdag op zijn persconferentie. De bondscoach kan tegen Oranje niet beschikken over sterspeler Stevan Jovetic, die besmet is met COVID-19.

Voor het Nederlands elftal staat er een stuk meer op het spel. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal moet winnen om een goede kans te houden op kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Oranje gaat aan kop in de poule, Noorwegen volgt op twee punten.

De eerste ontmoeting met Montenegro verliep probleemloos voor Nederland, dat begin september met 4-0 won. Memphis Depay was toen twee keer trefzeker in het Philips Stadion, waar ook Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo een doelpunt maakten.

"We hebben de uitwedstrijd met 4-0 verloren, maar dat was een geflatteerde uitslag", stelt aanvoerder Stefan Savic. "We waren het eerste half uur zeker niet minder en hebben bij een achterstand van 1-0 een paar goede kansen gemist. Ook zonder Jovetic zullen we met ons hart spelen. Met veel passie is alles mogelijk."

De wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Montenegro begint zaterdag om 20.45 uur. Noorwegen speelt om 18.00 uur al een thuiswedstrijd tegen Letland.