De KNVB heeft afgelopen seizoen ondanks de gevolgen van het coronavirus winst gemaakt. Uit het jaarverslag over het voetbalseizoen 2020/2021 blijkt vrijdag dat de Nederlandse voetbalbond is uitgekomen op een positief resultaat van 4,3 miljoen euro.

Een jaar eerder draaide de KNVB nog bijna 7 miljoen euro verlies. Met het afgelopen seizoen meegerekend is er sprake van een tekort van 2,5 miljoen euro, een cijfer waar de voetbalbond mee zegt te kunnen leven.

In totaal liep de KNVB afgelopen seizoen door de coronacrisis naar eigen zeggen 20 miljoen euro aan inkomsten mis. Via kostenbesparingen en de NOW-regeling van de overheid werd het grootste deel van dit omzetverlies opgevangen.

De bond ontving vorig jaar bovendien een afkoopsom van FC Barcelona voor het vertrek van bondscoach Ronald Koeman en verdiende ook geld aan het EK van afgelopen zomer, wat leidde tot een positief eindresultaat. Het gaat volgens de KNVB om "incidentele financiële meevallers". In die betreffende kwartalen heeft de bond geen gebruik gemaakt van de NOW-regeling.

De KNVB heeft geen winstoogmerk en laat het binnengekomen geld op diverse manier ten goede komen aan het Nederlandse voetbal. "Met de steun van de overheid, FIFA, UEFA en NOC*NSF, de loyaliteit van de partners, de buitengewone inspanningen van de medewerkers en vrijwilligers en de incidentele inkomsten kon de negatieve impact van corona tot nu toe redelijk worden opgevangen", meldt de bond.

De KNVB zag het ledenaantal licht afnemen. Foto: ANP

Ledenaantal daalt naar 1,16 miljoen

De KNVB vreesde verder dat het ledenaantal fors zou afnemen, omdat als gevolg van de coronamaatregelen de amateurcompetities vorig seizoen maandenlang stil hebben gelegen. De afname valt volgens de bond echter mee: van bijna 1,18 miljoen naar bijna 1,16 miljoen leden.

Voor het eerst in jaren nam het aantal vrouwelijke leden niet toe, maar juist iets af. Bij de jongste jeugd (Onder 7) is zowel bij de jongens als meisjes wél groei te zien.

Twee jaar geleden telde de KNVB - met afstand de grootste sportbond in Nederland - 1,2 miljoen leden. Afgelopen seizoen waren er ruim 63.000 voetbalteams actief in Nederland, verspreid over 2.868 verenigingen.