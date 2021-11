Met nog twee wedstrijden te gaan ligt het Nederlands elftal op koers voor WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt zaterdagavond eerst een uitwedstrijd tegen Montenegro en vier dagen later wacht in De Kuip een mogelijk cruciaal treffen met de grote concurrent Noorwegen. Dit zijn de relevante scenario's.

Stand in groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (-)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Alleen de nummer één van de kwalificatiepoule plaatst zich direct voor het WK, dat eind volgend jaar in Qatar wordt gehouden. De nummers twee kunnen zich nog via de play-offs (die bestaan uit twee rondes) kwalificeren. Noorwegen speelt zaterdagavond eerst thuis tegen laagvlieger Letland en Turkije ontvangt het puntloze Gibraltar.

Scenario 1: Nederland en Noorwegen winnen óf spelen gelijk

Het scenario dat beide landen zaterdag winnen, ligt het meest voor de hand. Mochten Oranje en Noorwegen geen punten verspelen, dan draait alles om het onderlinge duel van dinsdag in De Kuip. Dat geldt ook als beide ploegen zaterdag gelijkspelen. De formatie van Van Gaal heeft dan aan een gelijkspel in Rotterdam genoeg, terwijl de Noren op Nederlandse bodem moeten winnen.

Scenario 2: Nederland wint en Noorwegen verspeelt punten

Het droomscenario is dat Oranje geen fout maakt bij Montenegro én dat Noorwegen niet weet te winnen van de nummer vijf van de poule, Letland. In dat geval is de ploeg van Van Gaal zaterdagavond al zeker van een WK-ticket en is het onderlinge duel van dinsdag om des keizers baard. Noorwegen-Letland begint zaterdag al om 18.00 uur, een kleine drie uur voordat Oranje en Montenegro aftrappen (20.45 uur).

Scenario 3: Nederland speelt gelijk, Noorwegen wint

Als het Nederlands elftal zaterdagavond gelijkspeelt in Montenegro en Noorwegen thuis van Letland weet te winnen, dan komen de Noren in punten gelijk te staan met Oranje. In dit scenario heeft Oranje dinsdag tegen Noorwegen 'gewoon' genoeg aan een gelijkspel om een ticket naar Qatar te mogen boeken, omdat doelsaldo de doorslag geeft. Nederland staat er wat dat betreft veel beter voor dan Noorwegen (+23 om +9).

Scenario 4: Nederland verliest in Montenegro, Noorwegen wint

Als Oranje verliest van Montenegro en Noorwegen thuis geen fout maakt tegen Letland, dan nemen de Noren de eerste plek in de groep over. In dit scenario móét het Nederlands elftal directe concurrent Noorwegen dinsdagavond verslaan om zich rechtstreeks voor het WK te kwalificeren.

Scenario 5: Nederland én Noorwegen verliezen, Turkije wint

Dit is het meest onwaarschijnlijke scenario van allemaal, maar puur theoretisch kan Turkije zich nog altijd rechtstreeks voor het WK plaatsen. Als Gibraltar zaterdag wordt verslagen - en Nederland en Noorwegen verliezen onverhoopt - gaat Turkije als nummer twee de laatste speelronde in. Als de Turken dinsdag dan winnen bij Montenegro én Noorwegen wint in De Kuip van Nederland, gaat Turkije naar het WK.