De KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie hebben vrijdag hun zorgen en frustraties geuit over de nieuwe coronamaatregelen, die mogelijk ook het betaalde voetbal treffen. Volgens de NOS en het AD zijn er de komende weken geen supporters welkom in de Nederlandse stadions.

"Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt. Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond", schrijven de KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie in een gezamenlijke verklaring.

"Toch wordt er als eerste een streep gehaald door het publiek bij het betaald voetbal. Hierover wordt in elk geval nu gesproken. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen. Voetballiefhebbers zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid."

Het weren van voetbalsupporters is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet mogelijk wil nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verder moeten winkels en horecagelegenheden waarschijnlijk eerder dicht en mag je thuis niet meer dan vier mensen uitnodigen. Donderdag werd bekend dat in het afgelopen etmaal een recordaantal positieve tests is geregistreerd.

Het is op dit moment nog niet zeker dat er de komende weken geen publiek in de stadions mag zitten. Vrijdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de nieuwe maatregelen op een persconferentie bekend. Dan wordt ook duidelijk wanneer de restricties ingaan en hoelang ze blijven gelden. Het zou gaan om drie weken.

WK-kwalificatieduel Nederland-Noorwegen mogelijk zonder fans

Fortuna Sittard besloot vrijdag al om de ticketverkoop voor de komende twee wedstrijden stil te leggen. De Limburgers zeggen dit uit voorzorg te doen en komen na de persconferentie van vrijdagavond met een update.

Mocht het demissionaire kabinet inderdaad beslissen om de komende drie weken toeschouwers in voetbalstadions te weren, dan betekent dat ook dat er dinsdag in het mogelijk cruciale WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Noorwegen geen publiek op de tribune zit. De Kuip is uitverkocht voor die wedstrijd.

Ook in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moet er de komende weken dus weer in lege stadions worden gespeeld. Dat was bijna het gehele vorige seizoen ook het geval. Door de interlandperiode die nu bezig is, begint de volgende speelronde in het weekend van 20 en 21 november.

De nieuwe maatregelen zijn een domper voor de clubs, die door het gebrek aan publiek veel inkomsten mislopen. Bijna alle clubs schreven over het boekjaar 2020/2021 een miljoenenverlies als gevolg van de coronacrisis.