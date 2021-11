De KNVB brengt op 9 en 10 december een tweede bezoek aan Qatar. De Nederlandse voetbalbond wil de situatie van de arbeidsmigranten in het land waar eind volgend jaar het WK wordt gehouden in de gaten houden.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB reisde in augustus voor het eerst af naar Qatar. Hij sprak daar met mensenrechtenorganisaties en de Qatarese autoriteiten en zal dat nu opnieuw doen.

"Tot nu toe hebben we kunnen vaststellen dat er verbeteringen voor de arbeidsmigranten zijn doorgevoerd", aldus De Jong. "Er zijn nieuwe wetten ingevoerd die voor de regio uniek zijn, want in de omringende landen hanteert men ook al decennia vergelijkbare regels voor arbeiders."

De veranderingen houden onder meer in dat tijdens de heetste uren van de dag niet in de zon mag worden gewerkt, dat het voor werkgevers verboden is om paspoorten in te nemen en dat werknemers geen toestemming nodig hebben om van werkgever te veranderen of om het land te verlaten. Ook is er een minimumloon ingevoerd.

"We durven te stellen dat deze veranderingen er zonder het WK niet waren geweest", zegt De Jong. "We zijn er nog niet, want de uitdaging is dat alle nieuwe wetten ook na het WK worden nagekomen. Er blijft dus nog veel werk te doen."

De KNVB maakt namens Nederland deel uit van een UEFA-werkgroep, waartoe ook Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Zwitserland behoren. De werkgroep richt zich in samenwerking met de FIFA op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar. Het WK begint op 21 november 2022.