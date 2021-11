Hans-Dieter Flick vindt dat de spelers van Duitsland hun voormalige bondscoach Joachim Löw donderdagavond de perfecte afscheidswedstrijd hebben gegeven. 'Die Mannschaft' won met liefst 9-0 van Liechtenstein in Wolfsburg, waar Löw officieel werd uitgezwaaid.

"Natuurlijk ben ik tevreden na deze uitslag. Ik ben er vooral erg blij mee dat 'Jogi' negen doelpunten heeft kunnen zien in de wedstrijd die in het teken stond van zijn afscheid. De sfeer was fantastisch", zei Flick na het duel in de Volkswagen Arena.

De 61-jarige Löw zwaaide op het EK van afgelopen zomer na vijftien jaar af als bondscoach van Duitsland. De wereldkampioen van 2014 haalde de achtste finales, maar werd uitgeschakeld door de latere verliezend finalist Engeland.

Flick was jarenlang de assistent van Löw en volgde hem na het EK op. De voormalige trainer van Bayern München is de eerste bondscoach van Duitsland ooit die zijn eerste zes wedstrijden in dienst weet te winnen.

Tegen Liechtenstein werd er officieel afscheid genomen van Löw, die zag hoe Duitsland de dwergstaat een oorwassing gaf. Mede door een razendsnelle rode kaart van Jens Hofer stond het bij rust al 4-0, waarna er in de tweede helft nog eens vijf keer werd gescoord. Er waren in totaal zeven verschillende doelpuntenmakers.

Oud-bondscoach Joachim Löw werd tegen Liechtenstein uitgezwaaid. Oud-bondscoach Joachim Löw werd tegen Liechtenstein uitgezwaaid. Foto: Reuters

'We hebben er zelf een geweldige avond van gemaakt'

Het duel was exemplarisch voor de WK-kwalificatiecampagne van Duitsland, dat in de eerste negen groepswedstrijden slechts drie treffers incasseerde en zich vorige interlandperiode al voor het eindtoernooi in Qatar plaatste. Op een nederlaag tegen Noord-Macedonië na is Duitsland nog altijd foutloos.

"We moeten het wat relativeren, want het is inderdaad waar dat we geen extreem moeilijke tegenstander in de groep zijn tegengekomen", zei Thomas Müller, die tegen Liechtenstein de 6-0 en de 8-0 voor zijn rekening nam.

"Maar het moet ook gezegd dat de sfeer bij thuiswedstrijden fantastisch was. Toen Liechtenstein met een man minder kwam te staan, bleven we jagen op doelpunten. We hebben er zelf een geweldige avond van gemaakt."

Duitsland sluit de WK-kwalificatie zondag af met een uitwedstrijd tegen Armenië.