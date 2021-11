De komende drie weken zijn bij wedstrijden in de prof- én amateursport geen toeschouwers welkom. Dat betekent dat ook het mogelijk cruciale WK-kwalificatieduel van Oranje met Noorwegen dinsdag in een leeg stadion wordt afgewerkt.

Het beleid gaat zaterdag om 18.00 uur in en duurt in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Donderdag werd het grootste aantal besmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie gemeld.

Het Nederlands elftal zou dinsdag in een uitverkochte Kuip tegen Noorwegen spelen in de strijd om een ticket voor het WK van 2022. De kans is groot dat in die wedstrijd wordt bepaald wie groepswinnaar wordt en daarmee het enige rechtstreekse ticket voor het mondiale eindtoernooi pakt. Nederland, dat koploper is in de poule, speelt zaterdag nog tegen Montenegro.

Ook in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moet er de komende weken weer in lege stadions worden gespeeld. Dat was bijna het gehele vorige seizoen ook het geval. Door de interlandperiode begint de volgende speelronde in het weekend van 20 en 21 november.

De nieuwe maatregelen zijn een domper voor de clubs, die door het gebrek aan publiek veel inkomsten mislopen. Veel clubs schreven over het boekjaar 2020/2021 een miljoenenverlies als gevolg van de coronamaatregelen. Eredivisie CV-directeur Jan de Jong zei in september dat de clubs vorig seizoen 50 tot 100 miljoen euro coronaschade hebben geleden.

Ook de wereldbekerwedstrijd shorttrack in Dordrecht, die van 25 tot en met 28 november op het programma staat, en een aantal marathonwedstrijden moeten zonder toeschouwers worden afgewerkt. De World Cup in Dordrecht geldt als een belangrijk kwalificatiemoment voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari). Voor het vierdaagse evenement waren tussen de zesduizend en zevenduizend tickets verkocht.

KNVB haalde hard uit naar kabinet

De KNVB haalde vrijdagochtend hard uit naar het demissionaire kabinet toen de stadions gesloten dreigden te worden. "Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen", meldde de bond in een verklaring, die ook werd ondertekend door de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

"Het spelen voor publiek vormt de basis van het betaald voetbal en de voetballiefhebbers konden al anderhalf jaar niet of nauwelijks wedstrijden bijwonen. Zij zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid. Het voetbal is niet het probleem, maar lijkt nu toch weer te worden gestraft."

Volgens de KNVB heeft geen enkele wedstrijd in het profvoetbal geleid tot een coronabrandhaard. "Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt. Die vonden namelijk niet in de stadions plaats - dat is meerdere keren aangetoond - en toch wordt er als eerste een streep gehaald door het publiek bij het betaald voetbal."

Verschillende media, waaronder VI en De Telegraaf, meldden vrijdagmiddag dat de KNVB een ultieme reddingspoging deed om het toeschouwersverbod te voorkomen. Zo waren de clubs bereid om de wedstrijden eerder op de dag te spelen, uitsupporters te weren en geen alcohol te schenken, maar dat heeft het kabinet niet op andere gedachten gebracht.