Zlatan Ibrahimovic vindt dat hij deels verantwoordelijk is voor de verrassende nederlaag van Zweden bij Georgië in de WK-kwalificatie. De Scandinaviërs verloren donderdagavond met 2-0 en gaven daardoor hun uitstekende uitgangspositie in de poule uit handen.

"Ik miste dat laatste beetje scherpte voor het doel", zei een zelfkritische Ibrahimovic na het duel in Batumi volgens Aftonbladet. "Hoe meer speeltijd ik krijg, des te sneller ik er weer in ga groeien. Ik mis nu nog wedstrijdritme."

De veertigjarige Ibrahimovic speelde tegen Georgië zijn eerste interland sinds maart, nadat hij lange tijd kwakkelde met blessures. Dit seizoen speelde Ibrahimovic nog maar acht officiële wedstrijden voor AC Milan en in Georgië maakte de spits pas voor de tweede keer de negentig minuten vol.

De oud-Ajacied merkte dat hij niet alles durfde te geven, maar dat was niet uit angst voor een nieuwe blessure. "Sommige duels ging ik niet echt agressief in. Ik wist dat ik bij een gele kaart geschorst zou worden voor de volgende wedstrijd (het allesbeslissende duel met Spanje, red.), dus ik moest me een beetje inhouden."

'We moeten erin geloven tegen Spanje'

Zweden kreeg in de eerste helft de beste kansen, maar het was Georgië dat in de tweede helft twee keer scoorde via Khvicha Kvaratskhelia. Zweden heeft nu één punt minder dan Spanje, dat met 0-1 bij Griekenland won, en moet zondag in Sevilla van de Zuid-Europeanen winnen om een rechtstreeks WK-ticket te veroveren.

"Spanje is een sterk land, dat hebben we laatst in de Nations League kunnen zien tegen Italië en Frankrijk. Het is geen geheim welke speelstijl ze gaan hanteren", zei Ibrahimovic, die ervan uit gaat dat hij gewoon fit genoeg is om te spelen.

"Hoe meer ik speel, hoe beter. Het ligt aan de plannen van de bondscoach, maar als hij me wil inzetten, zal ik spelen. Zo sta ik erin. Wij moeten tegen Spanje doen wat we in de thuiswedstrijd tegen hen deden (2-1-zege, red.) en er echt in geloven. Het wordt een mentale strijd."