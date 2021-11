Brazilië heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) als eerste land uit Zuid-Amerika voor het WK van volgend jaar in Qatar geplaatst. De ploeg van bondscoach Tite won in São Paulo met 1-0 van Colombia.

Lucas Paquetá zorgde in de 72e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd in Estádio do Morumbi. De middenvelder schoot via de vingertoppen van David Ospina binnen op aangeven van Neymar.

Antony stond op dat moment ook op het veld. De vleugelspeler van Ajax, die begin oktober zijn interlanddebuut maakte, kwam in de 64e minuut het veld in. Hij speelde tegen Colombia zijn vierde wedstrijd voor Brazilië.

Door de nipte zege op Colombia kan Brazilië niet meer uit de top vier van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule vallen. De 'Goddelijke Kanaries' wonnen elf van hun twaalf gespeelde wedstrijden. Alleen Colombia wist een punt van Brazilië af te snoepen door in oktober thuis doelpuntloos gelijk te spelen.

Ook Argentinië ligt op koers om zich voor het WK in Qatar te kwalificeren. De ploeg van Lionel Messi speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een uitwedstrijd tegen Uruguay. De top vier in de groep van tien plaatst zich voor het WK.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië is het vierde land dat zich weet te plaatsen voor het WK, dat van 21 november tot en met 18 december 2022 wordt gehouden. Duitsland, Denemarken en gastland Qatar waren al zeker van een ticket.