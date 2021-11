Portugal heeft met een 0-0-gelijkspel goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het WK in Qatar. Het reeds gekwalificeerde Duitsland won donderdag met liefst 9-0 van Liechtenstein.

Ierland en Portugal wisten beide weinig kansen te creëren in Dublin. Halverwege de tweede helft ging een kopbal van Cristiano Ronaldo rakelings voorlangs het doel van de Ieren.

Kort daarna kwam een jonge fan het veld op gerend richting Ronaldo. Hij probeerde de superster aan te klampen en werd vervolgens door stewards overmeesterd.

Tien minuten voor tijd verloor Portugal de 38-jarige verdediger Pepe. Hij kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij de Ierse spits Callum Robinson met een hand in het gezicht tikte. Het was de veertiende rode kaart in de carrière van de spijkerharde verdediger.

Ierland dacht diep in blessuretijd nog de winnende treffer te maken, maar de goal werd afgekeurd wegens een licht duwtje van Will Keane tegen de Portugese doelman Rui Patricio.

Portugal had aan het gelijkspel voldoende om de leiding in de groep over te nemen van Servië. Zondag heeft de ploeg van Ronaldo tegen Servië in Lissabon opnieuw aan een gelijkspel genoeg voor directe kwalificatie.

Het Balkanland draaide donderdag vast warm voor die beslissende confrontatie met een 4-0-oefenzege op WK-organisator Qatar. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kwam pas een kwartier voor tijd als invaller in het veld.

Stand in groep A 1. Portugal 7-17 (+12)

2. Servië 7-17 (+8)

3. Luxemburg 7-9 (-7)

4. Ierland 7-6 (0)

5. Azerbeidzjan (-13)

Duitsland walst over Liechtenstein heen

Het al gekwalificeerde Duitsland deed nog wat vertrouwen op met een 9-0-zege op Liechtenstein. Het dwergstaatje moest al na tien minuten met een man minder verder na direct rood voor Jens Hofer, die met een hooggeheven been Leon Goretzka vol in het gezicht raakte.

Duitsland kreeg bovendien een strafschop, die door Ilkay Gündogan benut werd. Tussen de 20e en 23e minuut scoorde 'die Mannschaft' vervolgens driemaal via Daniel Kaufmann (eigen doel), Leroy Sané en Marco Reus.

Na rust was Sané opnieuw trefzeker en deden ook Thomas Müller (twee) en Ridle Baku (eerste interlandgoal) een duit in het zakje voor de Duitsers. Max Goppel zorgde met opnieuw een eigen goal voor de 9-0-eindstand.

Voorafgaand aan de interland moesten nog een aantal Duitse spelers in quarantaine, omdat Niklas Süle positief testte op corona. In Wolfsburg werden toeschouwers toegelaten volgens het 2G-principe, wat inhoudt dat alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten naar binnen mochten.

Roemenië doet slechte zaken in strijd om tweede plek

In de poule van Duitsland bleef Roemenië thuis tegen IJsland steken op 0-0. De Oost-Europeanen deden daarmee slechte zaken in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op een plek in de play-offs.

Noord-Macedonië won eerder op de dag met liefst 0-5 van Armenië. Zondag kan die ploeg de tweede plaats veiligstellen in de thuiswedstrijd tegen IJsland. Roemenië sluit de kwalificatiereeks af in Liechtenstein.