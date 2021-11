Spanje heeft donderdag uitstekende zaken gedaan met het oog op plaatsing voor het WK van volgend jaar in Qatar. De wereldkampioen van 2010 won met 0-1 van Griekenland, terwijl directe concurrent Zweden zichzelf voor schut zette door met 2-0 van Georgië te verliezen.

Spanje neemt daardoor met één punt voorsprong de koppositie in groep B over van Zweden. Zondag volgt een spannende ontknoping, want dan staan de rivalen in Sevilla tegenover elkaar. Spanje heeft dan aan een gelijkspel genoeg om zich direct te plaatsen. De nummer twee krijgt nog een reddingsboei via de play-offs.

Spanje wist op het moment dat er werd afgetrapt in Athene al dat Zweden eerder op de avond onderuit was gegaan. Zelf het Griekenland van bondscoach John van 't Schip verslaan, bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. De thuisploeg, met AZ-spits Vangelis Pavlidis in de basis, hield aanvankelijk eenvoudig stand.

Na een klein half uur hadden de Spanjaarden een discutabele penalty nodig om de ban te breken. Iñigo Martínez ging gewillig naar het gras na een tikje op zijn scheenbeen, waarna Pablo Sarabia koel bleef vanaf de stip.

Met Utrecht-aanvaller Anastasios Douvikas als invaller probeerde Griekenland zich nog terug te knokken, maar grote kansen werden er niet afgedwongen. Spanje hield de wedstrijd onder controle en haalde zonder kleerscheuren het eindsignaal.

Zweden, waar de herstelde Zlatan Ibrahimovic zijn eerste interland speelde sinds maart, gooide in Georgië een uitstekende uitgangspositie te grabbel. Khvicha Kvaratskhelia was met goals in de 61e en 77e minuut de gevierde man bij de thuisploeg.

Stand in groep B: 1. Spanje 7-16 (+9)

2. Zweden 7-15 (+7)

3. Griekenland 7-9 (0)

4. Georgië 8-7 (-6)

5. Kosovo 7-4 (-10)

Kroatië en Rusland gaan strijden om WK-ticket

Ook in groep H wacht zondag een spannende ontknoping. Koploper Rusland won eenvoudig met 6-0 van Cyprus en zag achtervolger Kroatië later op de avond zelfs met 1-7 op Malta winnen.

Rusland heeft een voorsprong van twee punten op Kroatië, maar is desondanks nog lang niet zeker van een WK-ticket. Zondag staan de rivalen in het Kroatische Split tegenover elkaar. De Russen hebben dan genoeg aan een gelijkspel.

Aleksandr Erokhin was namens Rusland twee keer trefzeker in Sint-Petersburg, de andere doelpunten tegen het al uitgeschakelde Cyprus kwamen op naam van Aleksandr Mostovoi, Aleksei Sutormin, Anton Zabolotny en oud-Feyenoorder Fedor Smolov.

Kroatië had tegen Malta eveneens een eenvoudige avond. Ivan Perisic schoot de verliezend WK-finalist van 2018 al in de zesde minuut op voorsprong. Duje Caleta-Car, Mario Pasalic en Luka Modric scoorden ook voor rust voor Kroatië.

Tussendoor werkte middenvelder Marcelo Brozovic de bal knullig achter zijn eigen keeper. In de tweede helft liep Kroatië via Lovro Majer (twee doelpunten) en Andrej Kramaric nog verder weg.