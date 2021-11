Zweden heeft zichzelf in de strijd om een ticket voor het WK lelijk in de vingers gesneden. De Scandinaviërs verloren donderdag verrassend met 2-0 van Georgië, dat Spanje daarmee een goede dienst bewijst.

Zweden blijft steken op vijftien punten uit zeven wedstrijden en kan de koppositie in groep B later vanavond verspelen aan Spanje, dat dan wel de uitwedstrijd tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip moet winnen.

Zondag wacht de ontknoping in de poule met de kraker tussen Spanje en Zweden in Sevilla. Alleen de winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummer twee krijgt een reddingsboei via de play-offs.

Zweden begon met vertrouwen aan de wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Georgië, zeker gezien de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic. De van een knieblessure herstelde spits, die zijn eerste interland speelde sinds maart, stond in het Batumi Stadion in de basis.

De veertigjarige sterspeler kon echter niet voorkomen dat Zweden nauwelijks kansen creëerde. Georgië wachtte geduldig af en sloeg toe via Khvicha Kvaratskhelia, die na een uur scoorde uit een ingestudeerde vrije trap. De aanvaller maakte er een kwartier later na een individuele actie ook 2-0 van.

Stand in groep B: 1. Zweden 7-15 (+7)

2. Spanje 6-13 (+8)

3. Griekenland 6-9 (+1)

4. Georgië 8-7 (-6)

5. Kosovo 7-4 (-10)

Rusland zet grote stap naar WK met ruime zege

Rusland zette een grote stap richting het WK door thuis met ruime cijfers van Cyprus te winnen. De koploper in groep H was met 6-0 veel te sterk voor de al uitgeschakelde tegenstander.

Aleksandr Erokhin was twee keer trefzeker, de andere doelpunten kwamen op naam van Alexandr Mostovoi, Aleksei Sutormin, Anton Zabolotny en oud-Feyenoorder Fedor Smolov.

Rusland heeft een voorsprong van vijf punten op Kroatië, dat donderdagavond op bezoek gaat bij Malta. Bij winst van de verliezend WK-finalist van 2018 valt de beslissing zondag bij het onderlinge duel tussen Kroatië en Rusland in Split.

Noord-Macedonië heeft na de verrassende plaatsing voor het EK ook de kans om het WK te halen. Door een 0-5-zege op concurrent Armenië staat het land nu tweede in groep J, achter het al geplaatste Duitsland.