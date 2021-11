Lionel Messi is klaar om zijn rentree te maken bij Argentinië. Volgens bondscoach Lionel Scaloni is de sterspeler van Paris Saint-Germain hersteld van blessures aan zijn knie en dijbeen.

Messi heeft enkele individuele trainingen goed doorstaan en kan daardoor vrijdag in de basis beginnen in de uitwedstrijd tegen Uruguay in de WK-kwalificatie. Woensdag spelen de Argentijnen thuis tegen aartsrivaal Brazilië.

"Leo wil spelen en ik wil ook dat hij speelt", liet Scaloni weten. "We vertrouwen erop dat zijn fysieke toestand goed is."

Messi miste door zijn fysieke ongemakken de laatste twee duels van Paris SG. Scaloni nam de 34-jarige speler echter zonder voorbehoud op in zijn selectie voor de komende WK-kwalificatieduels.

Bondscoach Lionel Scaloni in gesprek met Lionel Messi. Bondscoach Lionel Scaloni in gesprek met Lionel Messi. Foto: AFP

Argentijnse bondscoach heeft begrip voor ergernis bij PSG

Dat leidde tot enige ergernis bij PSG-directeur Leonardo. Hij was van mening dat Messi de laatste tijd een te druk schema had en wellicht daardoor overbelast en geblesseerd was. Volgens Scaloni is van een conflict met de Franse clubleiding echter geen sprake.

"We zijn binnen de regels gebleven", benadrukte de bondscoach van Argentinië. "Het is inderdaad zo dat Messi in de laatste maanden relatief veel tijd bij de nationale ploeg heeft doorgebracht. Ik heb daarom begrip voor de reactie van Leonardo."

"Maar PSG is niet de enige club die met dit probleem te maken heeft, het is voor alle Europese topclubs een lastige kwestie", zei de Argentijnse bondscoach.

Koploper Brazilië (31 punten) en nummer twee Argentinië (25 punten) zijn na elf groepsduels nog ongeslagen. Beide landen hebben een van de vier beschikbare WK-tickets voor het grijpen.