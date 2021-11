De Premier League wordt volgend seizoen al een week na de WK-finale in Qatar hervat. Dat blijkt uit het speelschema dat woensdag werd gepresenteerd.

Het nieuwe seizoen in de Premier League begint op 6 augustus. Er worden zestien speelrondes afgewerkt tot het weekend van 12 en 13 november.

De eerste wedstrijden van het WK worden op 21 november gespeeld. De finale van het toernooi staat op 18 december gespeeld.

De Premier League wordt hervat op 26 december (Boxing Day), waarna de laatste speelronde gepland staat op 28 mei.

De twintig clubs in de Premier League lieten daarnaast unaniem weten tegen een tweejaarlijks WK te zijn. De FIFA is van plan om vanaf 2024 de speelkalender grondig te wijzigen.

Ook Eredivisie stopt vermoedelijk pas week voor WK

Omdat het in de zomer in Qatar te heet is, wordt het WK voor het eerst in de geschiedenis in het najaar gespeeld. De Nederlandse clubs overleggen deze week over het speelschema van de Eredivisie.

Vermoedelijk zal ook in Nederland tot 13 november door worden gespeeld. Uiterlijk op maandag 14 november moeten alle spelers beschikbaar zijn voor de nationale ploegen.