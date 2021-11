Oud-international Rinus Bennaars is op 90-jarige leeftijd overleden in zijn geboorte- en woonplaats Bergen op Zoom. De aanvaller kwam vijftien keer voor Oranje uit.

Tussen 1951 en 1954 was de toenmalige speler van DOSKO uit Bergen op Zoom in tien duels van het Nederlands elftal actief. Als Feyenoorder keerde Bennaars in 1963 terug in Oranje. Met de Rotterdamse club won hij twee landstitels.

Bennaars maakte op 2 mei 1963 grote indruk in de oefeninterland in het Olympisch Stadion in Amsterdam tegen regerend wereldkampioen Brazilië. Bennaars hield als speciale bewaker grootmeester Pelé uit de wedstrijd.

De Braziliaanse voetbalheld kreeg van hem geen ruimte om te voetballen en liet zich uiteindelijk een tikje geïrriteerd wisselen. Oranje won het gedenkwaardige duel met 1-0 en Bennaars werd door zijn ploeggenoten op de schouders gehesen (foto boven artikel).

'Zijn lichaam was gewoon op'

Bij Feyenoord, waarmee hij 1961 en 1962 landskampioen werd, blonk Benaars uit door zes keer te scoren in het Europa Cup I-toernooi. In 1962 maakte hij tegen Vasas Boedapest de enige treffer, waardoor de Rotterdammers voor het eerst de kwartfinales haalden van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Vorige maand vierde Bennaars zijn negentigste verjaardag. Kort daarna testte hij positief op het coronavirus, hoewel hij wel gevaccineerd was.

"Zijn lichaam was gewoon op. Hij kon corona er niet meer bij hebben, al vielen de verschijnselen mee", zegt zijn zoon Wilbert Bennaars in BN de Stem. "Maandagavond is hij comfortabel ingeslapen, zonder strijd of pijn. Dat is zeker een troost."

Bennaars was een van de oudste nog levende Oranje-internationals. De oudste nog levende international is de 95-jarige Kees Rijvers, die van 1946 tot 1966 33 interlands speelde.