Voetbalbond KNVB roept gemeenten op amateurclubs te helpen bij het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB). De verenigingen moeten sinds afgelopen zaterdag iedereen controleren die op hun complex naar binnen wil, bijvoorbeeld naar de kleedkamers.

"We zien dat sommige verenigingen geholpen worden door gemeenten met beveiligers die het CTB handhaven", aldus een woordvoerder van de KNVB donderdag. "Hiervoor is ook geld beschikbaar gemaakt vanuit het Rijk. Dus we doen de oproep aan gemeenten om dit ook zo snel mogelijk hiervoor in te zetten."

Amateurvoetballers die zich bij hun club in een kleedkamer willen omkleden of naar het toilet willen, moeten aan de deur via de CoronaCheck-app kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, recent COVID-19 hebben doorgemaakt of negatief op het coronavirus zijn getest. Dat moet ook voor een bezoek aan de kantine.

Bij lang niet alle verenigingen vond die controle afgelopen week plaats. "Maar veel clubs doen al heel goed hun best en slagen er ook in om het te organiseren", aldus de woordvoerder van de KNVB. De overheid gaf ze enkele dagen de tijd om de controle op orde te krijgen.

"Natuurlijk is het lastig voor verenigingen en vrijwilligers om dit te organiseren, daar hebben we begrip voor", zegt de woordvoerder van de voetbalbond. "Vrijwilligers zijn goud waard, maar schaars. We kunnen niet even een blik nieuwe vrijwilligers opentrekken die voor alle bijna drieduizend verenigingen nodig zijn."

Helft van clubs liet in enquête weten niet te controleren

Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) vroeg gemeenten al eerder om hulp bij de controle aan de deur. "Ze hebben hier 45 miljoen euro voor gekregen", aldus voorzitter Ben van Olffen. "De gemeenten moeten hiermee wat doen om de clubs te helpen."

De BAV hield vorige maand, al voor de invoering van het coronatoegangsbewijs in sportkantines, een enquête onder de ongeveer zestienhonderd aangesloten verenigingen. Ruim de helft van de respondenten liet weten niet te gaan controleren, vooral vanwege praktische en principiële bezwaren.

De BAV heeft recent een nieuwe enquête opgezet om te peilen hoe de controle verloopt. De belangenorganisatie heeft nog geen resultaten.