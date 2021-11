Feyenoord-aanvaller Cyriel Dessers heeft donderdag vier keer gescoord in een besloten oefenduel met NEC. De Rotterdammers wonnen op het eigen trainingscomplex met 4-3. FC Twente-aanvaller Václav Cerný maakte zijn rentree na tien maanden blessureleed.

Dessers is dit seizoen voorlopig goud waard voor Feyenoord als supersub. De 26-jarige spits scoorde als invaller al vier keer in de 92e minuut en was vorige week matchwinner tegen Sparta (0-1), Union Berlin (1-2) en AZ (1-0).

In de vriendschappelijke wedstrijd tegen NEC mocht Dessers vanaf de aftrap meedoen en dat leverde vier treffers op. Jordy Bruijn, Pedro Ruiz en Javier Vet maakten de goals voor NEC.

Feyenoord-trainer Arne Slot kon niet beschikken over zijn internationals en stelde alleen wissel- en jeugdspelers op. Naast Dessers stonden onder anderen Mark Diemers, Francesco Antonucci, João Teixeira, Naoufal Bannis en Arsenal-huurling Reiss Nelson in de basis.

Feyenoord staat na elf duels op 25 punten in de Eredivisie. De nummer drie heeft minder verliespunten dan koploper Ajax en nummer twee PSV. De Rotterdammers vervolgen de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De hekkensluiter won donderdag in een oefenwedstrijd met 2-4 van NAC Breda.

Cerný speelt eerste wedstrijd sinds januari

FC Twente speelde een besloten oefenwedstrijd tegen het Belgische Waasland Beveren. De ploeg van Ron Jans verloor in De Grolsch Veste met 1-2. De goal van Twente kwam op naam van Luka Ilic (penalty).

Cerný deed de eerste twintig minuten mee in Enschede. Hij maakte zijn eerste wedstrijdminuten sinds 14 januari, toen hij in de competitiewedstrijd tegen zijn oude club Ajax een zware knieblessure opliep.

De 24-jarige aanvaller, die vorig seizoen goed was voor zes goals en zeven assists in zestien Eredivisie-duels, hervatte een maand geleden de training bij FC Twente. De Tsjech werd afgelopen zomer ondanks zijn blessure definitief overgenomen van FC Utrecht.

