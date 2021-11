Bert van Marwijk heeft donderdag een gevoelige nederlaag geleden met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Zuid-Korea was in Goyang met 1-0 te sterk.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in het Goyang Stadium viel in de 36e minuut en kwam op naam van Wolverhampton Wanderers-aanvaller Hwang Hee-chan, die een penalty benutte. De Zuid-Koreanen hadden meer balbezit en stichtten meer gevaar dan de VAE.

De nederlaag in Zuid-Korea is een nieuwe tegenvaller voor Van Marwijk en zijn ploeg. De VAE pakte in de eerste vijf groepswedstrijden slechts drie punten, won nog niet en staat vierde in de poule.

Het goede nieuws voor Van Marwijk is dat Iran - met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh als aanvoerder - door twee goals in de blessuretijd met 1-2 van Libanon won. De achterstand van de VAE op nummer drie Libanon blijft daardoor twee punten.

Later op donderdag zal de ploeg van Van Marwijk nog gepasseerd worden door het Irak van bondscoach Dick Advocaat of Syrië. Die twee landen spelen vanaf 18.00 uur tegen elkaar.

De twee beste ploegen van beide uit zes landen bestaande Aziatische groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummers drie spelen een play-off tegen elkaar, waarna de winnaar in een intercontinentale play-off om een WK-ticket strijdt.