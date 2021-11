Georginio Wijnaldum is donderdag weer aangesloten bij de groepstraining van het Nederlands elftal. De middenvelder van Paris Saint-Germain sloeg woensdag de oefensessie van Oranje nog over. Hij voelde zich niet lekker en bleef achter in het spelershotel in Zeist.

Wijnaldum, die donderdag zijn 31e verjaardag viert, was in elk geval niet besmet met het coronavirus. Bij binnenkomst in Zeist is hij dinsdag dubbel getest: een antigeentest en een PCR-test. Alle tests bij het Nederlands elftal waren negatief.

Door de terugkeer van Wijnaldum beschikt bondscoach Louis van Gaal in de aanloop naar de afsluitende WK-kwalificatieduels met Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) over een fitte selectie.

Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma kwam met klachten naar Zeist, maar herstelt voorspoedig van een knieblessure die hij zondag opliep tijdens de competitiewedstrijd van zijn club tegen Getafe. Danjuma kan gewoon spelen in de komende interlands. Oranje vliegt vrijdag naar Podgorica, de hoofdstad van Montenegro.

Het Nederlands elftal heeft als koploper in groep G goede papieren om zich direct te kwalificeren voor het eindtoernooi. Oranje heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee Noorwegen. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich direct voor het WK. De nummer twee speelt play-offs.