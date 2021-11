Feyenoord is verrast door de hogere bouwkosten van een nieuw stadion, zo heeft de raad van commissarissen (rvc) donderdag laten weten. De club gaat nog steeds voor een nieuwe Kuip, maar kijkt ook naar andere opties.

Woensdag werd bekend dat de plannen voor een nieuw stadion met minstens een half jaar zijn uitgesteld vanwege de toegenomen kosten, die plots met 180 miljoen euro hoger uitvielen, zo blijkt nu.

"We gingen uit van een realiseerbare bouw en financiering. We zijn nu out of the blue geconfronteerd met een verhoging van 180 miljoen euro. Daar was afgelopen zomer nog geen sprake van", zei rvc-lid Gérard Moussault tegen de media in De Kuip.

"De facto: we hebben er geen zin meer in. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we niet door met de bouwer. Wat we nu doen, is niets anders dan de wonden likken en het stadionproject met elkaar nog een keer bekijken."

Moussault benadrukte dat er nog altijd naar een nieuwe Kuip wordt gestreefd. "We zaten tot een maand geleden in de trein: dat stadion komt er. Ons streven en verlangen voor een nieuw stadion langs de Maas is onverkort daar", zei hij.

"Maar gegeven de huidige omstandigheden nemen we gelijktijdig alternatieven mee. Dat is zorgvuldigheid, we zitten hier alleen voor het belang van de betaaldvoetbalorganisatie."

'We houden alle opties open'

Rvc-voorzitter Toon van Bodegom zei bij het persmoment dat het sentiment onder de Feyenoord-fans geen rol speelde bij het uitstellen van de plannen. Hij benadrukte ook dat de club op dit moment "alle opties openhoudt" in de zoektocht naar een oplossing.

"We kijken naar hoe we een stadion kunnen realiseren dat voldoet aan de eisen voor de club, supporters, veiligheid en UEFA. Met De Kuip, waarin we nu sowieso wat langer zullen gaan spelen, zijn we op dit moment niet tevreden. We zullen het op het juiste peil moeten brengen", zei hij.

"Wanneer deze soap eindigt? We gaan met de gemeente, het stadion en de supporters om tafel om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Het antwoord heb ik op dit moment niet."

Er wordt al sinds 2006 gesproken over een nieuw Feyenoord-stadion. In het tweede kwartaal van 2022 had begonnen moeten worden met de bouw, maar door de hogere kosten is dat nu dus uitgesteld.