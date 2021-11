De Europese kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Qatar nadert de ontknoping. Komende week worden de laatste groepswedstrijden afgewerkt en er staan een hoop (mogelijke) finales op het programma. Dit is de stand van zaken in alle poules.

Er zijn tien poules in deze Europese kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. De nummers twee, plus de twee beste groepswinnaars uit de Nations League die niet bij de eerste twee eindigden in de kwalificatiereeks, strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.

Duitsland (eerste in groep J) en Denemarken (eerste in groep F) zijn de enige twee Europese landen die al zeker zijn van het WK in Qatar. In die poules is het nog wel spannend in de strijd om plaats twee. Roemenië (groep J) en Schotland (groep F) hebben nu de beste papieren.

Verder staan ook België (eerste in groep E) en Frankrijk (eerste in groep D) er goed voor: zij hebben nog één zege nodig om zich te kwalificeren. De andere koplopers zijn Servië (groep A), Zweden (groep B), Italië (groep C), Nederland (groep G), Rusland (groep H) en Engeland (groep I). In die groepen is het nog niet zomaar beslist.

Oranje op koers, cruciale wedstrijden voor Portugal en Spanje

Nederland heeft in groep G een voorsprong van twee punten op Noorwegen en beide landen treffen elkaar dinsdag in Rotterdam. Dat lijkt een absolute finale te worden, al speelt Nederland zaterdag eerst nog tegen Montenegro en neemt Noorwegen het op tegen Letland.

Stand in groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

Servië heeft in groep A één punt voorsprong op Portugal, maar speelde wel een wedstrijd meer. Portugal speelt donderdagavond eerst nog tegen Ierland. De beslissing in de groep valt zondag tijdens Portugal-Servië in Lissabon.

Stand in groep A 1. Servië 7-17 (+8)

2. Portugal 6-16 (+12)

3. Luxemburg 6-6 (-9)

In groep B ligt Zweden op koers voor groepswinst, maar dan moet het nog wel zien af te rekenen met Spanje. De Zweden hebben twee punten voorsprong op de Spanjaarden, maar moeten zondag in de laatste groepswedstrijd op bezoek bij de Europees kampioen van 2008 en 2012. Donderdag speelt Zweden eerst nog tegen Georgië en Spanje tegen Griekenland.

Stand in poule B 1. Zweden 6-15 (+9)

2. Spanje 6-13 (+8)

3. Griekenland 6-9 (+1)

Italië nog lang niet zeker, Engeland staat er wel goed voor

Italië en Zwitserland hebben in groep C allebei veertien punten na zes duels, maar de regerend Europees kampioen heeft een beter doelsaldo (+11 om +9). Beide landen kunnen meteen aan de bak, want vrijdag treffen ze elkaar in Rome en dat lijkt het beslissingsduel. De groepsfase wordt maandag afgesloten met Noord-Ierland-Italië en Zwitserland-Bulgarije.

Stand in groep C 1. Italië 6-14 (+11)

2. Zwitserland 6-14 (+9)

3. Bulgarije 7-8 (-4)

In groep H ligt hetzelfde scenario als in groep B. Rusland leidt de dans met twee punten voorsprong op Kroatië. Zondag treffen beide landen elkaar in Split. Ook hier ligt een grote finale dus voor de hand, al speelt Rusland donderdag nog wel tegen Cyprus en moet Kroatië diezelfde dag naar Malta.

Stand in groep H 1. Rusland 8-19 (+8)

2. Kroatië 8-17 (+10)

3. Slowakije 8-10 (+1)

Engeland heeft in groep I veruit de beste papieren. De Engelsen hebben drie punten voorsprong op Polen en de landen spelen niet meer tegen elkaar. Engeland krijgt vrijdag bezoek van Albanië en sluit de reeks maandag af in San Marino, waardoor kwalificatie heel dichtbij is.

Stand in groep I 1. Engeland 8-20 (+21)

2. Polen 8-17 (+17)

3. Albanië 8-15 (+4)