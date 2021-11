Steven Gerrard is de nieuwe manager van Aston Villa, zo heeft de Premier League-club donderdag bekendgemaakt. De Liverpool-icoon komt over van Rangers FC, waar hij de laatste jaren succesvol was als trainer.

Gerrard is bij Aston Villa de opvolger van Dean Smith, die zondag na drie jaar werd ontslagen. Het bestuur vond het tijd om in te grijpen nu de club van aanvaller Anwar El Ghazi vijftiende staat op het hoogste Engelse niveau.

"Aston Villa is een club met een rijke geschiedenis en traditie in het Engelse voetbal en ik ben enorm trots om hier als trainer aan de slag te mogen gaan. Ik wil iedereen bij Rangers FC bedanken voor deze kans", zegt Gerrard donderdag op de website van zijn nieuwe club.

De overgang naar Villa is voor de 41-jarige Gerrard zijn tweede klus als hoofdtrainer. Hij tekende in juni 2018 bij Rangers en loodste de Schotse topclub vorig seizoen naar de landstitel.

Steven Gerrard was als speler vooral actief voor Liverpool. Steven Gerrard was als speler vooral actief voor Liverpool. Foto: ANP

Van Bronckhorst genoemd als opvolger Gerrard bij Rangers FC

Gerrard kwam vrijwel zijn hele spelersloopbaan uit voor Liverpool, waarmee hij onder meer de Champions League won. Na een jaar bij Los Angeles Galaxy besloot de 114-voudig international eind 2016 te stoppen.

In Britse media wordt al gespeculeerd over de opvolging van Gerrard bij Rangers, waarbij Giovanni van Bronckhorst een van de genoemde namen is. De oud-Feyenoord-trainer is clubloos sinds hij bijna een jaar geleden opstapte bij het Chinese Guangzhou City FC.

Van Bronckhorst speelde tussen 1998 en 2001 met succes voor Rangers, dat momenteel aan kop gaat in de Schotse Premier League. Volgens zijn zaakwaarnemer is er nog geen contact met de club geweest.