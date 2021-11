Spanje speelt donderdag een belangrijk duel in de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar. De wereldkampioen van 2010 moet in Athene winnen van het Griekenland van bondscoach John van 't Schip om directe plaatsing in eigen hand te houden.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique mist bijna een heel elftal aan geblesseerde spelers. Toch is dat voor hem geen reden om met angst en beven naar het duel toe te leven.

"Ik geniet juist van de druk", vertelde hij woensdag op de persconferentie. "Ik vind het zalig. Druk is er altijd bij de Spaanse nationale ploeg, ik zou me pas zorgen gaan maken als die ontbreekt."

Spanje staat in groep B twee punten achter Zweden, dat donderdag op bezoek gaat bij Georgië. Zondag volgt de apotheose met het afsluitende groepsduel tussen Spanje en Zweden in Sevilla. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

Luis Enrique naast spits Álvaro Morata op het trainingsveld. Luis Enrique naast spits Álvaro Morata op het trainingsveld. Foto: ANP

'Veel gretige nieuwkomers in de ploeg'

Spanje zal het WK-ticket moeten veroveren zonder Marcos Llorente, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gerard Moreno, Ansu Fati, Eric García en Yeremi Pino. Al die spelers hebben zich geblesseerd afgemeld bij de bondscoach.

"Natuurlijk hebben we veel geblesseerde spelers, maar daardoor zijn er nu wel gretige nieuwkomers bij de ploeg gekomen", bekijkt Enrique het van de positieve kant. "Ik ben ervan overtuigd dat we de laatste twee duels gaan winnen."

"De manier waarop de ploeg heeft getraind, stemt me optimistisch over de goede afloop. Het ritme, de kwaliteit en het niveau hebben mijn vertrouwen alleen nog maar versterkt."

Spanje kwam eerder in de WK-kwalificatiereeks thuis tegen Griekenland niet verder dan 1-1. "Het is echt een heel goed georganiseerd team", prijst Enrique de ploeg van Van 't Schip. "Maar wij moeten de middelen hebben om hun defensieve spel te ontregelen."