Titelverdediger FC Barcelona heeft woensdag een 4-0-zege geboekt op Hoffenheim in de Champions League voor vrouwen. In dezelfde poule was Arsenal met 1-5 te sterk voor Koge.

Barcelona, met Oranje-international Lieke Martens in de basis, nam al voor rust afstand van Hoffenheim. De 2.000 toeschouwers in Estadi Johan Cruijff zagen Jenifer Hermoso op aangeven van Martens al vroeg de score openen, waarna Alexia Putellas nog voor rust tweemaal raak schoot.

In de tweede helft scoorde alleen Marta Torrejon nog. In de eerste drie duels heeft Barcelona de volle negen punten behaald. Arsenal volgt met zes punten in groep C.

De Engelsen waren in Denemarken met 1-5 te sterk voor Koge. Vivianne Miedema speelde de hele wedstrijd, maar scoorde niet. Stephanie Catley, Nikita Parris, Caitlin Foord, Anna Patten en Jordan Nobbs waren wel trefzeker. Verder dan een tegentreffer van Madalyn Pokorny kwam Koge niet in eigen huis.

In poule D boekte Olympique Lyon de derde zege op rij. De Franse club versloeg op eigen veld Bayern München met 2-1. Bij de thuisploeg speelde Daniëlle van de Donk de hele wedstrijd mee. Lineth Beerensteyn maakte de negentig minuten vol bij Bayern, dat met vier punten op de tweede plaats staat.

Stand in groep C Champions League vrouwen 1. FC Barcelona 3-9 (+9)

2. Arsenal 3-6 (+5)

3. Hoffenheim 3-3 (-3)

4. Koge 3-0 (-11)