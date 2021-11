Feyenoord heeft de plannen voor een nieuw stadion voor minstens een half jaar uitgesteld. Reden daarvoor zijn de toegenomen bouwkosten, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt.

Het hing al langer in de lucht dat Feyenoord voorlopig geen knopen wilde doorhakken over een nieuw stadion aan de Maas, dat deel uitmaakt van het Rotterdamse stadsproject Feyenoord City. Door de toegenomen prijzen van grondstoffen en andere materialen vielen de kosten fors hoger uit. Waar de bouwkosten aanvankelijk op 440 miljoen euro werden geraamd, zou dat bedrag nu oplopen tot boven de 500 miljoen euro.

Rijnmond meldde zaterdag dat Feyenoord zich zou hebben teruggetrokken uit het stadiondossier, waarna maandag een spoedoverleg plaatsvond op het stadhuis van Rotterdam met onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb. Ook na dagenlange gesprekken kwam naar voren dat het stadionplan in de huidige vorm geen optie is voor Feyenoord.

"Feyenoord zal de nu ontstane situatie gebruiken om alle aspecten van het stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen", aldus Feyenoord in een verklaring. "Daarbij zullen naast de ontwikkelingen op de bouw- en grondstoffenmarkten ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, alsmede mogelijke alternatieven voor het nieuwe stadion mede (her)onderzocht worden."

Rotterdammers zitten financieel flink in de problemen

Feyenoord meldt in de verklaring dat de club tot zeker de zomer van 2022 nodig heeft om alle opties te verkennen. Een geheel nieuw stadionplan of een renovatie van De Kuip, zoals veel fans van Feyenoord willen, behoren tot de mogelijkheden. De raad van commissarissen licht het besluit donderdag toe op een persconferentie.

De Rotterdammers zitten door de adempauze financieel flink in de problemen. Afgelopen jaren heeft de club naar schatting al zo'n 30 miljoen euro in het project gestoken. Bovendien is de club een lening aangegaan bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voor 17,5 miljoen euro. Stadion Feijenoord, de eigenaar van De Kuip, zou volgens het AD bovendien een negatief eigen vermogen van 15 miljoen euro hebben, waardoor een faillissement dreigt.

Al sinds 2006 plannen voor nieuw stadion

Al sinds 2006 is Feyenoord bezig met plannen voor een nieuw stadion, omdat de huidige Kuip verouderd is en commercieel te weinig geld oplevert in vergelijking met concurrenten als Ajax en PSV. Omdat de financiering van Feyenoord City nooit rondkwam, is de eerste paal nog altijd niet geslagen.

Ook leidde Feyenoord tot grote verdeeldheid in de stad en de club. Veel Feyenoord-fans waren kritisch op de businesscase van het nieuwe stadion, die veel te rooskleurig zou zijn. Zo zou Feyenoord elk seizoen Europees voetbal moeten halen om de jaarlijkse vergoeding van maximaal 25 miljoen euro op te kunnen halen bij de stadioneigenaren. Ook zouden in het nieuwe stadion veel meer rondleidingen gehouden moeten worden.

Ondanks de scepsis leek het nieuwe stadion er in de afgelopen maanden te komen. Feyenoord had nog 50 miljoen van de benodigde 440 miljoen euro nodig om het nieuwe stadion te kunnen financieren, maar door de recente stijging van de grondstoffen en materialen bleek er dus veel meer geld nodig te zijn, iets wat onhaalbaar wordt geacht door Feyenoord.

Verschillende betrokkenen bij het stadiondossier werden de afgelopen maanden bedreigd en geïntimeerd om te voorkomen dat het nieuwe stadion er kwam. Vorige maand kondigde Mark Koevermans aan te stoppen als algemeen directeur vanwege de bedreigingen aan zijn adres. Koevermans was voorstander van een nieuw stadion.