Bondscoach Didier Deschamps mag Karim Benzema van de Franse bond blijven selecteren, ook als de spits wordt veroordeeld in het strafproces rond de afpersing van zijn vroegere ploeggenoot Mathieu Valbuena.

"De bondscoach zal altijd degene zijn die de selectie samenstelt en Benzema zal niet worden uitgesloten in het geval van een veroordeling. Het is aan Deschamps om op sportieve basis te beslissen", aldus Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, in een interview met dagblad Le Parisien.

Benzema wordt ervan verdacht zijn voormalige teamgenoot bij de Franse nationale ploeg ertoe te hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die dreigden een seksvideo van Valbuena te verspreiden.

De Franse international heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is en dat hij juist heeft geprobeerd om Valbuena te helpen in deze heikele kwestie. Zijn advocaten hebben bij de rechtbank in Versailles om vrijspraak gevraagd.

Karim Benzema kan worden veroordeeld voor afpersing, maar hij lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn plek in het Franse elftal. Foto: AP

Voorwaardelijke celstraf en boete geëist tegen Benzema

Benzema krijgt op 24 november het vonnis in deze strafzaak te horen. Naast de 33-jarige aanvaller van Real Madrid staan nog vier andere personen terecht voor hun aandeel in het misdrijf.

Het openbaar ministerie heeft tegen Benzema een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een geldboete van 75.000 euro geëist. Tegen de andere vier verdachten zijn onvoorwaardelijke celstraffen van meerdere jaren geëist, eveneens met forse boetes.

Frankrijk speelt zaterdag in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 thuis tegen Kazachstan en plaatst zich bij een zege voor het mondiale eindtoernooi in Qatar. Benzema heeft tegen Kazachstan vermoedelijk een basisplaats.