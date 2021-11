Virgil van Dijk voelt dat hij na zijn zware kruisbandblessure richting zijn oude topniveau groeit. De captain van Oranje is vrij in zijn hoofd en werkt met vertrouwen toe naar de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK, waarna hij eindelijk wil excelleren op een groot toernooi.

Nee, het is niet het einde van de wereld als hij nooit een eindtoernooi zou spelen, zegt Van Dijk. "Maar het is wel heel belangrijk voor me. Ik wil nu iets moois neerzetten, ook op het WK. We hebben veel kwaliteit bij Oranje en het is ook een geweldige groep. We gaan voor elkaar door het vuur."

Het is al zes jaar geleden dat Van Dijk op het kunstgras in Kazachstan zijn eerste interland speelde voor Oranje. Inmiddels staat de teller op 42 interlands en is hij al bijna vier jaar aanvoerder, maar nog altijd ontbreekt een eindtoernooi op zijn palmares. Oranje plaatste zich niet voor het EK van 2016 en het WK van 2018, en toen een ticket voor het afgelopen EK wel binnen was, raakte hij zwaar geblesseerd.

Het moeilijkste moment in zijn herstel was misschien toen hij afgelopen zomer in Portugal vakantie vierde en de oefenwedstrijd van Oranje tegen Schotland bezocht. "Ik vond het zwaar om de jongens daar te zien. Ik wilde er gewoon bij zijn, eindelijk een groot toernooi meemaken. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Gelukkig zijn we nu dicht bij kwalificatie voor het WK. Ik ga er echt van genieten als we het halen."

Virgil van Dijk maandagavond op de training van Oranje. Virgil van Dijk maandagavond op de training van Oranje. Foto: Pro Shots

'Niet bang om een duel aan te gaan'

De wedstrijden tegen Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) worden zijn vijfde en zesde interland sinds hij hersteld is van zijn blessure. Ondertussen speelde de dertigjarige Van Dijk bij Liverpool de volle negentig minuten in alle elf de Premier League-wedstrijden, waardoor de zware blessure steeds verder achter hem komt te liggen.

"Ik groei per wedstrijd, stap voor stap. Natuurlijk kan het altijd beter, maar dat was ook zo geweest als ik niet geblesseerd was geraakt. Ik ben tevreden over de manier waarop ik terug ben gekomen na zo'n complexe blessure."

Ook mentaal voelt Van Dijk zich sterk, en dat had hij al snel. "In de eerste wedstrijden was mijn knie nog wat stijf. Toen was ik er meer mee bezig in mijn hoofd, maar ik was niet bang."

De manier waarop hij de blessure opliep - een duel met Everton-keeper Jordan Pickford - speelt daarbij een rol. "Het kwam door een trap, het was niet dat er niemand in de buurt was. Dat maakte het makkelijk voor me om weer vrij te bewegen. Ik was snel vrij in mijn hoofd."

Virgil van Dijk met Erling Haaland, die er dinsdag in De Kuip niet bij zal zijn. Virgil van Dijk met Erling Haaland, die er dinsdag in De Kuip niet bij zal zijn. Foto: Getty Images

'Ze zullen Haaland missen'

Zaterdag tegen Montenegro zal Van Dijk ook vrij zijn in zijn hoofd, hoewel hij op scherp staat. Bij een gele kaart in Podgorica is hij geschorst voor de kraker van dinsdag in De Kuip tegen Noorwegen. "Ik ga de wedstrijd in zoals ik elke wedstrijd inga. In mijn spel probeer ik altijd al situaties te voorkomen waarbij ik een overtreding moet maken en geel kan pakken. Ik ga niks anders doen."

Vervolgens zal het in De Kuip tegen Noorwegen anders worden voor Van Dijk dan in september in Oslo. Toen trof hij met Erling Haaland een van de beste spitsen ter wereld, maar die is nu geblesseerd.

"Dat hij er niet bij is, is een aderlating voor Noorwegen. Ze zullen hem missen. Maar Noorwegen heeft nog steeds een ploeg die negentig minuten keihard werkt. Wij moeten daar qua arbeid minimaal hetzelfde tegenover stellen en dan kan kwaliteit de doorslag geven."

"En ik hoop dat de Nederlandse fans ons massaal zullen steunen. Met vlaggen, alles erop en eraan. Dat hebben we nodig. Dat de Noren De Kuip in komen en denken: hier valt niets te halen."