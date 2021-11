PSG-speelster Aminata Diallo is woensdagochtend gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een gewelddadige aanval op teamgenote Kheira Hamraoui. Volgens L'Équipe zou Diallo twee gemaskerde mannen de opdracht hebben gegeven om Hamraoui te mishandelen zodat ze meer kans op speeltijd zou maken.

De mishandeling zou afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden na een feest in Parijs. Hamraoui reed in een auto met Diallo en een andere speelster van Paris Saint-Germain terug naar huis toen ze werd aangevallen door twee gemaskerde mannen. Diallo zat op dat moment achter het stuur.

Hamraoui werd naar verluidt uit de auto gesleept en met een ijzeren staaf meerdere keren op haar benen geslagen. Ze heeft in het ziekenhuis meerdere hechtingen moeten laten zetten in haar benen en handen. Volgens L'Équipe wilde Diallo haar concurrente Hamraoui toetakelen om meer speelminuten te kunnen maken bij PSG.

Paris Saint-Germain bevestigt woensdag in een verklaring dat Diallo is aangehouden vanwege betrokkenheid bij een aanval op de speelster. "De club veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen het geweld", aldus PSG. Details van de mishandeling zijn niet bekendgemaakt.

Diallo is geen vaste basisspeelster bij Paris Saint-Germain. De 26-jarige middenvelder stond afgelopen dinsdag nog wel als basisspeler opgesteld in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, die PSG met 4-0 won.

Hamraoui is een van de betere speelsters van Frankrijk. Ze werd afgelopen zomer door PSG overgenomen van FC Barcelona en speelde tot dusver 36 interlands voor het Franse elftal. Sinds 2019 is ze niet meer opgeroepen voor Frankrijk.