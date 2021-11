Jasper Cillessen is niet van plan om te gaan muiten nu hij als derde keeper is teruggehaald bij het Nederlands elftal. De zestigvoudig Oranje-international werd maandag aan de selectie van Oranje toegevoegd als vervanger van de geblesseerde Joël Drommel.

"Ik heb vaker gehoord dat ik derde doelman ben", aldus Cillessen woensdag tegen ESPN. "Van Gaal zei ook dat het voorlopig is. Het staat niet vast en het is aan mij om te laten zien wat ik kan. Volgens mij neemt niemand genoegen met een reserverol. Maar ik ga niet vervelend worden, wat veel mensen over mij denken."

Bondscoach Louis van Gaal zei dinsdag op zijn persconferentie dat Cillessen als derde keeper bij de selectie is gehaald. Justin Bijlow (Feyenoord) en Mark Flekken (SC Freiburg) krijgen vooralsnog de voorkeur boven de doelman van Valencia. Bijlow is voorlopig de eerste doelman onder Van Gaal.

De 32-jarige Cillessen was in mei nog de beoogde eerste doelman voor het EK en behoorde ook tot de voorselectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer, maar hij testte vlak voor een trainingskamp in Portugal positief op het coronavirus. Hoewel de Groesbeker op tijd hersteld zou zijn voor het eindtoernooi, werd hij tot zijn eigen frustratie door De Boer buiten de EK-selectie gelaten.

Cillessen wilde niet terugkijken op het voorval. "Het was een heel onrustige periode, maar ik heb die afgesloten en ben blij dat ik hier weer mag zijn", zei hij tegen de NOS. "Achteruit kijken heeft geen zin. Ik heb geen problemen met die staf gehad, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. We kunnen er heel lang over praten, maar daar heb ik geen behoefte meer aan."

'Ben niet aan mijn lot overgelaten'

Cillessen is vooral blij dat hij na een afwezigheid van bijna acht maanden is teruggekeerd bij Oranje. De Groesbeker zat op 24 maart op de bank in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Mede door lang blessureleed keepte hij een jaar geleden zijn laatste interland, in het Nations League-duel met Italië (14 oktober, 1-1).

"Ik heb het gevoel altijd gehouden dat ik hier terug zou keren, ook toen ik geblesseerd was. Ik heb geregeld contact gehad met Frans Hoek (keeperstrainer, red.). Het is niet dat ik aan mijn lot ben overgelaten. Dit voelt goed en vertrouwd."

"Ik ben weliswaar de oudste van de groep, maar zo voel ik me niet", vervolgde Cillessen, die in 2014 nog keeper was tegen Argentinië in de halve finales van het WK. "Ik ben hier om te genieten en mezelf weer te laten zien."