Arnaut Danjuma Groeneveld is fit genoeg om komende zaterdag te spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro. De aanvaller viel afgelopen zondag met een knieblessure uit bij zijn club Villarreal. Georginio Wijnaldum ontbrak woensdag op de training omdat hij ziek is.

"De dokters hebben nog naar me gekeken en gisteren heb ik nog apart getraind, maar ik voel me goed", zei Danjuma dinsdag tegen ESPN. "Ik heb helemaal geen pijn meer. Ik verwacht dat ik kan spelen. Er zijn geen fysieke belemmeringen."

De 24-jarige Danjuma liet zich afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen Getafe na elf minuten wisselen nadat hij een forse tik op zijn knie had gekregen. "Het was een aanslag, zo voelde het althans", aldus Danjuma. "Ik was erg geschrokken en heb een MRI-scan laten maken. Die scan was heel positief."

Bondscoach Louis van Gaal kan Danjuma goed gebruiken, want de keuzeheer kan in de belangrijke interlands tegen Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) geen beroep doen op de geblesseerde Steven Berghuis en Cody Gakpo. Daardoor staan er voorin sowieso nieuwe namen aan de linker- en rechterkant.

Van Gaal zei maandag op zijn persconferentie dat hij Danjuma alleen als optie ziet voor de linksbuitenpositie. Noa Lang, Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn de andere mogelijkheden op de flanken.

Danjuma speelde vorige maand tegen Gibraltar zijn eerste interland in bijna drie jaar voor het Nederlands elftal. De linksbuiten, die als vervanger van de geblesseerde Gakpo bij de selectie werd gehaald, viel na een uur spelen in en luisterde zijn rentree op met een doelpunt.

Zieke Wijnaldum ontbreekt op training

Wijnaldum ontbrak woensdag op het trainingsveld bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Paris Saint-Germain is ziek.

Wijnaldum is in elk geval niet besmet met het coronavirus. Bij binnenkomst in Zeist is hij dinsdag dubbel getest: een antigeentest en een PCR-test. Alle tests bij het Nederlands elftal waren negatief.

Voor Oranje breekt een cruciale interlandperiode aan met het oog op kwalificatie voor het WK van 2022. Nederland speelt tegen Montenegro en Noorwegen de laatste twee interlands in de WK-kwalificatiereeks. Met een voorsprong van twee punten op nummer twee Noorwegen heeft Oranje goede papieren om het WK te halen.