Louis van Gaal vindt het een goede zaak dat ervaren oud-internationals geen verkorte trainerscursus meer kunnen volgen bij de KNVB. Volgens de bondscoach van Oranje hebben tal van topspelers in het verleden te makkelijk hun diploma gekregen en bewijst het stoppen van Wesley Sneijder dat er nu een andere weg is ingeslagen.

"De verkorte trainerscursus was niet zo'n goed idee, denk ik", aldus Van Gaal. "Je moet het eigenlijk aan Marcel Lucassen vragen, de directeur van de opleiding. Hij heeft op het hoogste niveau in binnen- en buitenland gewerkt. Maar ik denk dat er geen land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggeven als Nederland."

De verkorte trainerscursus werd kort na de eeuwwisseling opgestart voor oud-spelers met minimaal veertig interlands. Onder anderen Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf kregen een versnelde cursus, maar inmiddels kan dat niet meer.

Tegenwoordig moeten oud-internationals meer doen voor een diploma, zo ook Sneijder. De recordinternational maakte vorige week bekend dat hij gestopt is met de trainersopleiding, omdat hij hetzelfde moet doen als cursisten die veel minder ervaring hebben als voetballer.

"Ik begrijp dat ik iets moet leren, ik ben geen trainer. Maar er wordt gesuggereerd dat wij als ex-voetballers geen ervaring hebben. Dat is onzin", zei Sneijder. "Ik heb in de voetballerij heel veel trainers meegemaakt en daar heb ik ook echt wel een stukje ervaring uit gehaald. Daardoor weet ik wat ik wel en niet moet doen en weet ik wat voor trainer ik straks ga zijn."

'Niet goed voor het Nederlandse voetbal'

Van Gaal vindt het juist een goede zaak dat bij de cursus geen uitzondering wordt gemaakt voor oud-topvoetballers. "Het is gebleken dat dat niet goed is voor het Nederlandse voetbal. En ik denk dat het geval Sneijder nu aantoont dat de KNVB een andere richting is ingeslagen. Bij de oude leest had hij als recordinternational zijn diploma bijna gekregen."

Volgens Van Gaal - die in de jaren zeventig en tachtig voor Sparta speelde en werkte als gymleraar - is het ook geen toeval dat veel grote Nederlandse trainers geen grote carrière als spelers hadden. Veel van hen kennen, net als Van Gaal, een verleden als gymleraar.

"Er zijn een paar uitzonderingen in de Nederlandse trainersgeschiedenis die geslaagd zijn in het buitenland. En die hebben allemaal een vooropleiding genoten. Rinus Michels deed de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding, red.), Leo Beenhakker het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, red.), Guus Hiddink ook. Dat zijn grote namen die grote buitenlandse clubs hebben getraind."

"Voor een trainer is de overdracht heel belangrijk en dat leer je op het CIOS of de ALO. En als je het daar nog niet geleerd hebt, dan leer je het wel voor de klas. Dat is een belangrijke factor. En dan moet je je ook nog kunnen aanpassen aan een andere cultuur om te slagen in het buitenland. Dat schijnt voor een Nederlander niet zo makkelijk te zijn en zeker niet voor de huidige generatie."