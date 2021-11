Dominique Janssen, Jill Roord en Shanice van de Sanden hebben dinsdag met VfL Wolfsburg net niet kunnen winnen van Juventus. De Oranje-internationals leken met hun ploeg geruime tijd op weg naar de zege, maar speelden door een late tegengoal gelijk: 2-2.

Cristina Girelli stond in de 91e minuut op de juiste plek om een afgeslagen vrije trap van dichtbij binnen te tikken en zo de eindstand te bepalen. Daarmee voorkwam de 78-voudig international van Italië dat Wolfsburg de leiding in de groep pakte.

Diezelfde Girelli had Juventus halverwege de eerste helft ook al op voorsprong gezet. Lena Lattwein maakte een aantal minuten later gelijk en in de 65e minuut zorgde Tabea Wassmuth ervoor dat Wolfsburg de leiding pakte. Door een rode kaart van Felicitas Rauch eindigden de bezoekers het duel in ondertal.

Bij Wolfsburg speelde Janssen de hele wedstrijd mee en werd Roord na de gelijkmaker in blessuretijd gewisseld. Van de Sanden kwam in de 66e minuut het veld in, terwijl haar landgenote Joëlle Smits op de bank bleef.

Bij de andere wedstrijd in groep A won Chelsea met 0-7 van Servette FC Genève. In groep B wonnen de vrouwen van Paris Saint-Germain met 4-0 van Real Madrid.