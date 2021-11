Louis van Gaal gaat zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Montenegro kiezen tussen Donyell Malen en Steven Bergwijn als rechtsbuiten. De bondscoach ziet de twee als enige opties om de geblesseerde Steven Berghuis te vervangen, al spelen ze beiden liever op links.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Vorige maand tegen Gibraltar speelde Noa Lang nog even rechtsbuiten toen Berghuis gewisseld was, maar dat is geen optie meer voor Van Gaal. "Ik vond Lang niet goed spelen als rechtsbuiten", zei hij dinsdag op een persconferentie in Zeist. "Het gaat tussen Malen en Bergwijn."

Bij hun clubs Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur spelen Malen en Bergwijn niet vanaf rechts. En net als Arnaut Danjuma en Lang, de andere vleugelspelers in de 24-koppige selectie, ligt daar ook niet hun voorkeur. Toch had Van Gaal geen moeite om Bergwijn en Malen te overtuigen om voor een kans op rechts te gaan.

"Niemand heeft nee gezegd tegen de rechtsbuitenpositie", vertelde Van Gaal. "Vanmorgen kwam Malen binnen en zei: 'Ik ben klaar voor de rechtsbuitenpositie.' Deze jongens willen nou eenmaal heel graag voor Oranje spelen en daar maak ik een beetje misbruik van. Een speler wil eigenlijk in zijn kracht spelen. Maar ja, je kunt niet altijd spelen op de positie die je wil."

28 Van Gaal imiteert Malen: 'Ik ben er klaar voor!'

Berghuis mogelijk wel inzetbaar tegen Noorwegen

Van Gaal zei dat Bergwijn en Malen het de komende dagen op de training moeten uitvechten en dan neemt hij een besluit. De kans is groot dat hij aan de andere kant kiest voor Arnaut Danjuma, die tegen Gibraltar uitstekend inviel en scoorde.

Probleem kan wel zijn dat Danjuma zondag geblesseerd uitviel in de wedstrijd van zijn club Villarreal tegen Getafe. "Hij oogt fit, dat is positief. Maar we het moeten afwachten."

Anderzijds is nog niet helemaal zeker dat Berghuis de gehele interlandperiode mist. De Ajacied zal er zaterdag in Podgorica sowieso niet bij zijn tegen Montenegro, maar mogelijk is hij wel op tijd hersteld voor de kraker in De Kuip tegen Noorwegen. "Als hij een formidabele revalidatie heeft dan kan hij er nog bij komen. Maar ik verwacht het niet."

Montenegro tegen Nederland begint zaterdag om 20.45 uur in het Gradski Stadion in Podgorica en ook de aftrap van het duel met Noorwegen in De Kuip is volgende week dinsdag om 20.45 uur. Oranje moet als eerste eindigen in de groep om rechtstreeks naar het WK volgend jaar in Qatar te gaan. Bij een tweede plaats moet de ploeg van Van Gaal in maart twee play-offs overleven om alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+8)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (+1)

5. Letland 8-6 (-4)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie