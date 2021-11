Louis van Gaal snapt dat veel mensen raar opkeken toen hij maandag Devyne Rensch als vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber bij het Nederlands elftal haalde. De bondscoach roept het liefst alleen internationals op die veel spelen, maar moet zich aanpassen aan de nieuwe realiteit in het topvoetbal.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Het selecteren van Rensch is niet volgens mijn filosofie, maar de filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd", zei de zeventigjarige trainer dinsdag op een persconferentie in Zeist. "Er wordt vandaag de dag veel gerouleerd bij clubs met grote selecties."

De achttienjarige Rensch stond dit seizoen pas twee keer in de basis in het eerste elftal van Ajax. Vorige week kreeg hij in de tweede helft kramp in het uitduel met Heracles Almelo (0-0). "Maar hij speelde wel in Jong Ajax en Jong Oranje", aldus Van Gaal. "Ik vind hem een groot talent."

Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Rick Karsdorp (AS Roma) kregen de afgelopen weken wel veel speeltijd. "Maar zij waren voor mij op dit moment geen opties", zei Van Gaal. "Ik wilde ook geen vreemde eend in de bijt. Ik wilde het doen met de jongens van de laatste interlands."

Van Gaal selecteerde in het verleden eigenlijk alleen maar spelers die vaak bij hun club spelen. Om die reden maakt bijvoorbeeld Manchester United-reserve Donny van de Beek al enige tijd geen deel uit van de selectie van Oranje. Voor de positie rechts achterin heeft de bondscoach naar eigen zeggen minder alternatieven.

"Het is niet gek dat ik nu anders tegen het trainersvak aankijk", zei Van Gaal. "Ook ik evolueer en moet me aanpassen aan de tijd. Je krijgt dan een andere filosofie. Ik ben als coach opgeleid met het DNA van Ajax, ging altijd uit van eigen kracht en keek nooit naar de tegenstander. In het buitenland kreeg ik al snel in de gaten dat dit niet altijd werkte."

28 Van Gaal imiteert Malen: 'Ik ben er klaar voor!'

Oranje hoopt zich te plaatsen voor WK

Oranje speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Montenegro en sluit de groepsfase van de WK-kwalificatie volgende week dinsdag af met een thuisduel met directe concurrent Noorwegen.

Het Nederlands elftal heeft als koploper in de poule goede papieren om zich direct te kwalificeren voor het eindtoernooi. Oranje heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee Noorwegen. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich direct voor het WK. De nummer twee speelt play-offs.

Stand in groep G WK-kwalificatie 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (0)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Selectie Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Jasper Cillessen (Valencia).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Aanval: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

44 Van Gaal grapt over cadeau voor pers: 'Zeker niet op voorspraak van mij'

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de WK-kwalificatie