Jasper Cillessen, die maandag voor het eerst in vijf maanden opgeroepen werd voor het Nederlands elftal, is voorlopig de derde keeper van Oranje. Tim Krul zit op eigen verzoek niet bij de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Montenegro en Noorwegen, omdat hij zich wil richten op de degradatiestrijd bij zijn club Norwich City.

Cillessen was lang de eerste doelman van Oranje, maar viel afgelopen zomer op het laatste moment af voor het EK. De zestigvoudig international liep een coronabesmetting op in de aanloop naar het toernooi, waarna de toenmalige bondscoach Frank de Boer besloot hem niet meer te selecteren.

De 32-jarige Cillessen raakte begin dit seizoen in de voorbereiding bij zijn club Valencia geblesseerd, waardoor hij pas sinds eind september weer keept voor de huidige nummer tien van La Liga. Dat gebrek aan wedstrijdritme was voor bondscoach Louis van Gaal in eerste instantie reden om de oud-Ajacied niet te selecteren voor de huidige interlandperiode, maar door ziekte bij PSV-keeper Joël Drommel zit Cillessen alsnog bij de groep.

"Ik dicht Cillessen veel kwaliteiten toe, ik vind dat hij in de pikorde ook boven Drommel zit", zei Van Gaal dinsdag op een persconferentie in Zeist. "Maar Cillessen was geblesseerd en is nog aan het terugkomen. Bovendien is Drommel een speler voor de toekomst en ik ben niet alleen de bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst. Nu Drommel ziek is, moest ik Cillessen wel oproepen."

Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek hebben aan Cillessen uitgelegd dat hij momenteel de derde keeper van het Nederlands elftal is, achter Feyenoord Justin Bijlow en SC Freiburg-doelman Mark Flekken. "Maar hij kan de nummer één worden. In mijn vorige periode als bondscoach (van 2012 tot en met 2014, red.) begon hij ook als derde keeper en werd hij de eerste keus."

Krul was normaal gesproken geselecteerd

Van Gaal had eigenlijk Krul willen selecteren als een van de drie keepers, maar de vijftienvoudig international belde de bondscoach recent om te vragen om meer rust. De 33-jarige Krul zit in een zware periode met zijn club Norwich City, dat met vijf punten laatste staat in de Premier League. De promovendus won afgelopen weekend zijn eerste competitieduel van het seizoen, maar ontsloeg ook trainer Daniel Farke.

"Krul heeft mij uitgelegd wat zijn situatie en voorkeur is", zei Van Gaal. "Ik kan het alleen maar toejuichen dat hij meer rust wil nu zijn club in de problemen zit. Dat betekent niet dat Krul nu buiten beeld is, hij heeft een kans om zich terug te knokken. Ik vind dat hij veel kwaliteiten heeft, hij heeft zich ook goed ontwikkeld in het meevoetballen. Bovendien heeft hij een specialisme: penalty's stoppen."

Naast Drommel meldden maandag ook verdediger Jurriën Timber en aanvaller Steven Berghuis zich af bij Van Gaal. De bondscoach riep Devyne Rensch en Steven Bergwijn op als hun vervangers.

Oranje speelt zaterdag in Podgorica tegen Montenegro. Volgende week dinsdag sluit de ploeg van Van Gaal de groepsfase van de WK-kwalificatie af met een wedstrijd tegen directe concurrent Noorwegen in De Kuip. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer twee krijgt een herkansing in de play-offs.

Stand in groep G WK-kwalificatie 1. Nederland 8-19 (+23)

2. Noorwegen 8-17 (+9)

3. Turkije 8-15 (+4)

4. Montenegro 8-11 (0)

5. Letland 8-5 (-5)

6. Gibraltar 8-0 (-31)

Selectie Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Jasper Cillessen (Valencia).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Aanval: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

