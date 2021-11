Een gerucht over het staken van de bouwplannen van de Nieuwe Kuip leidde zaterdag tot een spontaan vreugdefeest van Feyenoord-supporters. Maar ondertussen wordt er nog altijd gezocht naar een oplossing voor het bouwproject Feyenoord City, dat fans en stad verdeelt. Waarom wil de club een nieuw stadion, maar zien veel fans daar niets in?

De eerste plannen voor de bouw van een nieuw stadion dateren al van 2006. In 2018 had De Nieuwe Kuip eigenlijk al opgeleverd moeten worden, maar de eerste paal is nog altijd niet geslagen. Sterker nog, door recente ontwikkelingen is het allerminst zeker of de nieuwbouw er überhaupt gaat komen.

Veel Feyenoord-fans willen De Kuip, het stadion waar de Rotterdamse club sinds 1937 in speelt, namelijk helemaal niet verlaten. Dat is niet alleen uit nostalgische overwegingen, maar ook omdat het businessplan van het nieuwe stadion als veel te optimistisch wordt beschouwd. Aan de andere kant zien voorstanders van het nieuwe stadion de nieuwbouw als enige kans voor Feyenoord om aan te kunnen haken bij Ajax en PSV.

Schets van De Nieuwe Kuip aan de Maas, met op de achtergrond nog het oude stadion. Schets van De Nieuwe Kuip aan de Maas, met op de achtergrond nog het oude stadion. Foto: OMA

Het gaat om honderden miljoenen euro's. De Nieuwe Kuip moet het belangrijkste onderdeel gaan vormen van een complete gebiedsrenovatie in een deel van Rotterdam-Zuid. De bouwkosten van het nieuwe stadion werden aanvankelijk geraamd op 440 miljoen euro.

De gemeente Rotterdam draagt voor 40 miljoen euro bij, net als investeringsgroep Vrienden aan de Maas. Stadion Feijenoord, eigenaar van de huidige Kuip, betaalt 13 miljoen euro mee. Een groep banken onder leiding van het Amerikaanse Goldman Sachs staat garant voor ruim 200 miljoen euro. Omdat er nog enkele andere geldschieters inspringen, is de financiering afgelopen september volgens Feyenoord "bijna rond". Er is op dat moment nog 50 miljoen euro nodig.

Feyenoord heeft het stadion nodig om aan te haken bij de top, meent de club. Vooral de commerciële mogelijkheden in het huidige stadion zijn zeer beperkt. Er is nauwelijks ruimte voor skyboxen en andere plekken om sponsors te ontvangen in het oude stadion. Daardoor loopt de club veel potentiële inkomsten mis, waardoor het de aansluiting met de Nederlandse top langzaam maar zeker heeft verloren.

In deze eeuw werd de club slechts eenmaal landskampioen (in 2017). Een nieuw stadion dat plaats biedt aan 63.000 toeschouwers (tegenover de huidige 51.000 in De Kuip) moet tot een hoger budget leiden en daardoor betere prestaties.

De verouderde Kuip brengt steeds meer onderhoudskosten met zich mee en wordt bovendien minder interessant voor andere partijen. Zo laat de KNVB de laatste jaren steeds meer interlands van het Nederlands elftal in de modernere Johan Cruijff ArenA spelen, waar sponsors beter ontvangen kunnen worden dan in De Kuip.

En toch zijn veel Feyenoord-fans fel tegen. Naast de nostalgische overwegingen, hebben Feyenoord-fans ook inhoudelijke bezwaren. De website Stadion op Zuid, dat de bouwplannen kritisch onderzoekt, noemt het businesscase van het nieuwe stadion veel te rooskleurig.

In de huidige situatie verkoopt Feyenoord zelf de kaartjes voor de wedstrijden en betaalt de club huur aan Stadion Feijenoord. Als Feyenoord City er komt, verandert dat: het stadion blijft weliswaar een zelfstandig bedrijf, maar Feyenoord hoeft geen huur meer te betalen. In plaats daarvan verkoopt het stadion de tickets en krijgt Feyenoord daarvan een deel vergoed. Die vergoeding bedraagt jaarlijks maximaal 25 miljoen euro, maar dan moet de club wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Volgens Stadion op Zuid zijn die voorwaarden "veel te optimistisch". Een voorbeeld: in de businesscase wordt uitgegaan van 24 thuiswedstrijden per seizoen voor Feyenoord, met een gemiddeld aantal toeschouwers van 50.000. Dat zou betekenen dat de club naast de zeventien thuisduels in de Eredivisie en enkele bekerduels in De Kuip, elk jaar minimaal de groepsfase van een Europees toernooi moet halen. In de afgelopen tien jaar speelde Feyenoord echter slechts twaalf Europese thuiswedstrijden in de groepsfase die gemiddeld amper 38.000 toeschouwers trokken, zo stippen de fans aan.

In het volgens de kritische fans waarschijnlijke geval dat niet alle doelen behaald worden, zakt de vergoeding die het stadion aan Feyenoord betaalt naar 17,5 miljoen euro. En dat zou minder zijn dan wat de club nu overhoudt in De Kuip.

Feyenoord-fans laten met dit spandoek hun onvrede over het nieuwe stadion blijken. Feyenoord-fans laten met dit spandoek hun onvrede over het nieuwe stadion blijken. Foto: ANP

Ook de inkomsten van het stadion zouden te optimistisch worden ingeschat. Feyenoord begroot dat het stadion 107 miljoen euro per jaar gaat verdienen, waar na aftrek van de operationele kosten nog 32 miljoen euro van overblijft (zie kader hieronder). Die voorspelling werd als "redelijk" beoordeeld door International Stadia Group (ISG), een autoriteit op het gebied van (nieuwe) stadions.

De kritische supporters stellen dat ISG niet onafhankelijk is, omdat het onlangs is overgenomen door een bedrijf waarvan Goldman Sachs eigenaar is, de Amerikaanse bank die een van de belangrijkste geldschieters is van het bouwproject. Bovendien noemen de supporters ook deze cijfers erg optimistisch. Zo zullen de inkomsten uit verkoop van eten en drinken (F&B) verdrievoudigen ten opzichte van de huidige situatie in De Kuip. Aan stadiontours moet De Nieuwe Kuip op jaarbasis liefst 2 miljoen euro gaan verdienen, wat de fans ook aan de hoge kant vinden.

Grafiek met verwachte inkomsten nieuw stadion. Grafiek met verwachte inkomsten nieuw stadion. Foto: Feyenoord City

Feyenoord zit in de problemen als de plannen gecanceld worden. Doordat onder meer de prijs van staal recent flink is gestegen, kan bouwmaatschappij BAM volgens Rijnmond het nieuwe stadion niet meer voor 440 miljoen euro opleveren. De kosten zouden met tientallen miljoenen stijgen, waardoor de clubleiding van Feyenoord grote twijfels heeft over het project.

Mocht de stekker er definitief uitgaan, dan zit Feyenoord met een groot probleem. De afgelopen jaren heeft de club naar schatting al zo'n 30 miljoen euro in het project gestoken. Bovendien is de club een lening aangegaan bij Goldman Sachs voor 17,5 miljoen euro. Stadion Feijenoord, de eigenaar van De Kuip, zou volgens het AD bovendien een negatief eigen vermogen van 15 miljoen euro hebben, waardoor een faillissement dreigt.

In het tweede kwartaal van 2022 zou de bouw van het nieuwe stadion moeten beginnen, waarna Feyenoord in seizoen 2025/2026 er zijn eerste thuiswedstrijd kan spelen. Het is momenteel hoogst twijfelachtig of die planning gehaald kan worden.

Zo ziet het uitbreidings- en renovatieplan van Red de Kuip eruit. Zo ziet het uitbreidings- en renovatieplan van Red de Kuip eruit. Foto: Red de Kuip

Renovatie van de oude Kuip lijkt het alternatief. De actiegroep Red De Kuip stelde al in 2013 een plan op om de huidige Kuip te renoveren en uit te breiden met een derde ring. Met inbreng van adviesbureau Hypercube werd een plan gemaakt waarvoor het stadion voor 141 miljoen euro kan worden geüpgraded. De oude Kuip zou dan weer 25 jaar meekunnen. Dit plan heeft lange tijd in de koelkast gestaan, maar lijkt nu weer actueel te kunnen worden.