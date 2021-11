Niklas Süle van de Duitse nationale ploeg is maandagavond positief getest op het coronavirus, zo heeft de Duitse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. Vier andere spelers moeten als gevolg van de testuitslag ook in quarantaine.

De 26-jarige Süle heeft geen symptomen van het coronavirus en is ook volledig gevaccineerd. De andere spelers in quarantaine zijn Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Jamal Musiala, die bij Bayern München ploeggenoot zijn van Süle, en Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg.

Bondscoach Hansi Flick zag dinsdag ook nog Florian Wirtz en Nico Schlotterbeck afhaken vanwege blessures. Flick haalde daarom Ridle Baku, Maximilian Arnold (beiden van VfL Wolfsburg) en Kevin Volland (AS Monaco) bij de groep. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) was maandagavond al extra opgeroepen.

Als gevolg van de positieve test van Süle heeft de Duitse ploeg besloten de groepstraining van dinsdag te schrappen. Alle spelers werken een individueel programma af op het trainingscomplex, meldt Kicker.

Duitsland, dat zich al heeft geplaatst voor het WK in Qatar volgend jaar, komt de komende dagen twee keer in actie in de kwalificatiereeks. 'Die Mannschaft' speelt donderdag om 20.45 uur thuis tegen Liechtenstein en zondag om 18.00 uur in Armenië.

Het is nog niet bekend of Süle, Kimmich, Gnabry, Musiala en Adeyemi kunnen meespelen tegen Liechtenstein en/of Armenië, maar gezien de tijdspanne lijkt het duel met Liechtenstein kansloos voor het vijftal.