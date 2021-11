Een speler van de Duitse selectie is maandagavond positief getest op het coronavirus, zo heeft de Duitse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. Vier andere spelers moeten als gevolg van de testuitslag ook in quarantaine.

De Duitse voetbalbond maakte niet bekend wie er positief is getest op het coronavirus. Ook is niet duidelijk welke spelers in quarantaine moeten.

Volgens Bild is Bayern München-verdediger Niklas Süle positief getest. De 26-jarige Süle zou geen symptomen van het coronavirus hebben en ook volledig gevaccineerd zijn.

Als gevolg van de positieve test heeft de Duitse ploeg besloten de groepstraining van dinsdag te schrappen. Alle spelers werken een individueel programma af op het trainingscomplex, meldt Kicker.

Duitsland, dat zich al heeft geplaatst voor het WK in Qatar volgend jaar, komt de komende dagen twee keer in actie in de kwalificatiereeks. 'Die Mannschaft' speelt donderdag om 20.45 uur thuis tegen Liechtenstein en zondag om 18.00 uur in Armenië.

Het is nog niet bekend of de vijf spelers in quarantaine mee kunnen spelen tegen Liechtenstein en/of Armenië, maar gezien de tijdspanne lijkt het duel met Liechtenstein kansloos voor het vijftal.