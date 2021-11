Zlatan Ibrahimovic hoopt donderdag in het WK-kwalificatieduel met Georgië voor het eerst sinds maart weer in actie te komen voor het Zweedse elftal. De inmiddels veertigjarige spits denkt dat hij nog steeds van waarde kan zijn voor zijn land, dat zich deze maand voor het WK van 2022 hoopt te plaatsen.

"Elke dag leer ik mijn lichaam steeds beter kennen. Mijn lijf wordt ouder, maar mijn geest wordt jonger. Ik ben iemand van veertig die zich voordoet als een twintigjarige", zei Ibrahimovic maandagavond volgens Aftonbladet op een persconferentie.

Ibrahimovic keerde begin dit jaar na een afwezigheid van vijf jaar terug in het Zweedse elftal, maar zijn rentree was van korte duur. De 118-voudig international speelde WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Kosovo, maar moest door een knieblessure het EK aan zich voorbij laten gaan.

Dit seizoen kwakkelt Ibrahimovic ook met blessures, maar hij kwam in de laatste zeven officiële duels van AC Milan 'gewoon' in actie en scoorde twee keer. Met Zweden wacht de spits cruciale duels met het oog op een ticket voor het WK 2022.

"Het voelt goed om eindelijk terug te zijn na een lastige periode", zei Ibrahimovic, die wel voorzichtiger is geworden. "Iedereen wil spelen, maar na mijn blessures moet ik niks forceren. Het hangt ervan af wat Janne (bondscoach Janne Andersson, red.) wil. Ik ben gewoon onderdeel van het team en inzetbaar."

Zweden, dat aan de leiding gaat in groep B, speelt woensdag eerst een uitwedstrijd tegen Georgië en neemt het drie dagen later in Sevilla op tegen concurrent Spanje. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar.