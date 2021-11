Paul Pogba moet de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder raakte maandag op de training geblesseerd aan zijn dijbeen.

De 28-jarige Pogba liep de kwetsuur op tijdens een afwerkoefening. Op beelden is te zien dat de middenvelder na een schot naar zijn been grijpt en even kreunt van de pijn, waarna hij strompelend het trainingsveld verlaat.

Het is niet bekend hoe ernstig de kwetsuur van Pogba is. De Franse ploeg meldt alleen dat de 89-voudig international de komende twee wedstrijden mist en in de selectie wordt vervangen door middenvelder Jordan Veretout van AS Roma.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Pogba een blessure oploopt. Vorig seizoen miste de Fransman door verschillende kwetsuren, waaronder een hamstringblessure, meer dan tien wedstrijden bij Manchester United. Het seizoen daarvoor stond hij het grootste gedeelte van het seizoen aan de kant door problemen met zijn spronggewricht.

Pogba is een vaste kracht bij het kwakkelende Manchester United. In de eerste elf officiële wedstrijden van dit seizoen was hij goed voor zeven assists. Pogba moest de laatste twee competitieduels met Tottenham Hotspur en Manchester City aan zich voorbij laten gaan door een schorsing.

Frankrijk kan zaterdag zonder Pogba een ticket voor het WK 2022 in Qatar veiligstellen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps speelt thuis tegen Kazachstan en is bij een overwinning al zeker van deelname. Dinsdag 16 november wacht nog een uitwedstrijd tegen Finland.

Stand in poule D 1. Frankrijk 6-12 (+5)

2. Oekraïne 7-9 (+1)

3. Finland 6-8 (-)

4. Bosnië en Herzegovina 6-7 (+1)

5. Kazachstan 7-3 (-7)