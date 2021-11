Dennis te Kloese wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, laat hij dinsdag zelf aan de NOS weten. De bestuurder komt over van het Amerikaanse LA Galaxy en volgt Mark Koevermans op, die eind vorige maand opstapte omdat hij bedreigd werd.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Ik moet nog wat kleine zaken regelen, maar ik ga het zeker doen", zegt Te Kloese tegen de NOS. Hij werd al langere tijd nadrukkelijk genoemd als nieuwe directeur van Feyenoord.

De 47-jarige Nederlander zal in januari beginnen en zijn doorlopende contract bij LA Galaxy, waar hij sinds 2018 werkzaam is, laten ontbinden. Onduidelijk is tot wanneer zijn verbintenis bij Feyenoord zal lopen.

Met de komst van Te Kloese heeft Feyenoord snel een opvolger gevonden van Koevermans, die eind vorige maand opstapte. Hij had volgens Feyenoord "niet langer het gevoel goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin".

Koevermans lag onder vuur in Rotterdam, omdat hij voorstander van de bouw van een nieuw stadion was. Vlak na zijn vertrek zag Feyenoord voorlopig af van een nieuw onderkomen vanwege de fors toegenomen bouwkosten. Het nieuwe stadion zou daardoor niet 440 miljoen euro, maar ver boven de 500 miljoen euro kosten.

Dennis te Kloese (rechts) tijdens de bekendmaking van de Mexicaanse selectie voor het WK van 2018. Dennis te Kloese (rechts) tijdens de bekendmaking van de Mexicaanse selectie voor het WK van 2018. Foto: Getty Images

Te Kloese maakte naam in VS en Mexico

Te Kloese, relatief onbekend in Nederland, maakte vooral naam in Mexico en de Verenigde Staten. Nadat hij enkele jaren scout was geweest van Ajax, verkaste de voormalig amateurvoetballer van SV Huizen in 2003 naar Mexico om hoofdscout te worden van Chivas Guadalajara, waar Hans Westerhof destijds trainer werd.

Vervolgens diende Te Kloese Chivas USA (sportief directeur), Tigres UANL (hoofd jeugdopleiding) en de Mexicaanse voetbalbond (directeur jeugdvoetbal). Na een jaar als technisch directeur bij Chivas keerde hij in 2014 terug bij de Mexicaanse bond om er eerst hoofd van de nationale jeugdselecties te worden en later algemeen directeur.

Sinds december 2018 was Te Kloese algemeen directeur van LA Galaxy, dat uitkomt in de Amerikaanse MLS. In zijn eerste jaar reikte de club uit Los Angeles tot de kwartfinales van de play-offs om de landstitel, maar verder dan dat kwam 'Galaxy' niet.