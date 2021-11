Alle Vitesse-supporters onder de zestien jaar die zondag aanwezig waren bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht krijgen een gratis kaartje voor een van de komende duels in GelreDome. De actie is bedoeld als compensatie voor de schrikreacties na een vuurwerkincident.

Kort na de rust werd vanuit het uitvak met Utrecht-fans brandend vuurwerk gegooid richting het veld en de aangrenzende tribune met Vitesse-supporters. Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de wedstrijd stil en na een korte onderbreking kon de wedstrijd, met 2-1 gewonnen door Vitesse, worden hervat.

"Het duel met FC Utrecht verliep niet zoals we het allemaal zo graag willen zien", liet de clubleiding van Vitesse maandag weten. "Een kleine groep 'supporters' heeft het verpest voor een veel grotere groep supporters."

"Door alle gebeurtenissen bij het uitvak is dit duel een vervelende en negatieve ervaring voor onze supporters geworden. Met name veel kinderen zijn behoorlijk geschrokken."

Om hen een betere ervaring in GelreDome te geven, biedt Vitesse jonge fans op zondag 28 november tegen AZ of bij het bekerduel met Sparta Rotterdam in december een gratis ticket aan. Als ze een seizoenkaart hebben, mogen ze een vriendje of vriendinnetje meenemen.

FC Utrecht sprak zondagavond al schande van het wangedrag van de eigen aanhang en bood daarvoor excuses aan. De clubleiding wil na bestudering van de beschikbare beelden de schuldigen gaan straffen.