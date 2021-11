Maduka Okoye verruilt Sparta Rotterdam voor het Engelse Watford. De 22-jarige keeper maakt het huidige seizoen nog wel op huurbasis af in Rotterdam. Daarna vertrekt hij definitief naar de huidige nummer zeventien van de Premier League.

Sparta doet geen mededeling over de transfersom. "Het enige dat ik erover kan vertellen, is dat het voor Sparta een niet te weigeren bedrag is voor een uitgaande transfer", zegt technisch directeur Henk van Stee maandag op de clubsite.

Volgens het AD is er met de transfer van de Nigeriaans international, die nog een contract had tot medio 2025, een bedrag van 7 miljoen euro gemoeid. Daarmee zou het de grootste transfer zijn in de clubhistorie van Sparta.

Okoye werd vorig jaar zomer door Sparta transfervrij overgenomen van Fortuna Düsseldorf en verdreef Benjamin van Leer snel uit de basis. Tot nu toe keepte hij veertig duels in de Eredivisie.

Maduka Okoye is een vaste waarde in het doel bij Sparta. Foto: ANP

Okoye meteen tot de zomer gehuurd van Watford

Sparta is blij dat bij de onderhandelingen met Watford werd afgesproken dat de geboren Duitser direct weer van de Engelsen wordt gehuurd en zo toch dit seizoen mag afmaken op Het Kasteel.

"Dat is belangrijk voor onze selectie en de sportieve doelstelling om in de Eredivisie te blijven", vindt Van Stee. "Ook voor Maduka is het belangrijk om zo meer ervaring op te doen."

Daar is de elfvoudig international het zelf mee eens. "Natuurlijk ben ik enorm trots dat ik in de Premier League mag gaan spelen. Maar ik wil het ook goed afsluiten met Sparta en daarom is dit de beste keuze."