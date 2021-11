Jasper Cillessen keert na een afwezigheid van ruim vijf maanden terug in het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal heeft de doelman van Valencia opgeroepen na een afmelding van Joël Drommel, die ziek is. Daarnaast hebben Ajax-spelers Steven Berghuis en Jurriën Timber zich bij Oranje afgemeld vanwege blessures.

De 32-jarige Cillessen zat niet meer bij het Nederlands elftal sinds hij eind mei, vlak voor de voorbereiding op het EK, een coronabesmetting opliep. De toenmalige bondscoach Frank de Boer liet de doelman van Valencia daarop buiten de EK-selectie, terwijl hij op tijd fit had kunnen zijn voor de eerste groepsduels.

Vervolgens raakte Cillessen in de voorbereiding bij Valencia geblesseerd en begon hij het seizoen als reservedoelman. Pas eind september keerde hij terug onder de lat bij de huidige nummer tien van La Liga. Tot dusver heeft hij al zeven competitiewedstrijden op rij gekeept, maar dat resulteerde niet direct in een uitnodiging van Van Gaal voor de selectie van Oranje.

Cillessen was tot eind vorig jaar de eerste doelman van Nederland, maar door blessureleed kwam hij sindsdien niet meer in actie. De Nations League-wedstrijd tegen Italië op 14 oktober was tot dusver zijn laatste en zestigste interland.

Het keepersbestand van het Nederlands elftal bestaat naast Cillessen uit Justin Bijlow (Feyenoord) en Mark Flekken (SC Freiburg). Bijlow is sinds de komst van Van Gaal in september de eerste keeper van Oranje. Hij nam na het mislukte EK, waarop Oranje in de kwartfinales strandde, de plaats in van Tim Krul. Krul is voor de komende interlandperiode niet opgeroepen.

Bergwijn en Rensch voor Berghuis en Timber

Daarnaast heeft bondscoach Van Gaal Steven Bergwijn en Devyne Rensch opgeroepen voor de duels met Montenegro (komende zaterdag) en Noorwegen (volgende week dinsdag). Bergwijn vervangt de geblesseerde Berghuis, terwijl Rensch zijn geblesseerde clubgenoot Jurriën Timber aflost.

Het is niet duidelijk welke blessures Berghuis en Timber hebben opgelopen. Zowel de KNVB als hun club Ajax meldt daar niets over. Timber werd zondag na 69 minuten gewisseld in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0), terwijl Berghuis de hele wedstrijd op de bank bleef. Berghuis was bij Oranje basisspeler onder Van Gaal.

De 24-jarige Bergwijn is voornamelijk bankzitter bij zijn club Tottenham Hotspur. Ook afgelopen donderdag bleef hij de hele wedstrijd op de bank in het Conference League-duel met Vitesse (3-2). Twee weken daarvoor maakte hij nog wel de negentig minuten vol in Arnhem. Ajacied Rensch speelde dit seizoen pas 262 minuten in de Eredivisie.

De duels met Montenegro en Noorwegen zijn de laatste wedstrijden voor Oranje in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Nederland heeft als koploper in de poule goede papieren om zich direct te kwalificeren voor het eindtoernooi. Oranje heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee Noorwegen. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich direct voor het WK. De nummer twee speelt play-offs.