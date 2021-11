Bondscoach Roberto Martínez vindt de kritiek op de gouden generatie van België onterecht. De sterspelers van de 'Rode Duivels' grepen vorige maand naast de Nations League, waarmee opnieuw een hoofdprijs uitbleef.

"Deze generatie heeft het voetbal in België veranderd", zegt Martínez maandag in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. "Ze hebben nog twaalf maanden tot het volgende toernooi. We moeten deze ploeg meer waarderen."

Met onder anderen Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Chelsea), Eden Hazard (Real Madrid) en Dries Mertens (Napoli) beschikt België al jarenlang over enkele van de beste spelers van Europa, maar tot op heden hebben de 'Rode Duivels' geen hoofdprijs gewonnen.

België werd bij het WK van 2018 in de halve finales uitgeschakeld en reikte bij het WK van 2014 en de EK's van 2016 en afgelopen zomer 'slechts' tot de kwartfinales. Vorige maand gaf de nummer één van de FIFA-ranglijst in de halve finales van de Nations League een 2-0-voorsprong uit handen tegen Frankrijk, waardoor België ook de eindzege in de landencompetitie kon vergeten.

Roberto Martínez is sinds 2016 bondscoach van België. Foto: Getty Images

'Staat of valt niet met zilverwerk'

Martínez, die sinds 2016 bondscoach van België is, wil niet alleen naar prijzen kijken. "Wat deze generatie ons heeft gegeven, is gewoon uniek. Wat er ook gebeurt - prijzen of niet - zal daar niets aan veranderen. Het is moeilijk om een nationale ploeg te vinden met zoveel spelers met meer dan honderd interlands die zo lang nummer één ter wereld is."

"Deze generatie staat of valt niet met zilverwerk. Zij hebben ons getoond dat we kunnen wedijveren met de beste landen ter wereld. Waarom zouden we dat op het WK in Qatar ook niet kunnen? Dit is een fantastische periode voor het Belgische voetbal."

België vervolgt komende week de interlandperiode met wedstrijden tegen Estland (zaterdag) en Wales (volgende week dinsdag) in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De ploeg van Martínez heeft aan een punt tegen Estland genoeg om zich te plaatsen voor het WK.